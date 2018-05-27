Белорусские организации в 2017 году экспортировали в Объединенный институт ядерных исследований продукции и услуг почти на 2 млн долларов

Минск, 28 мая. В 2017 году экспортные поставки в Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) составил 1 млн 810 тыс. 400 долларов США в рамках 44 контрактов, сообщил председатель Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин 28 мая в Минске на заседании координационного совета по сотрудничеству с ОИЯИ при полномочном представителе правительства.

Из них 1 млн 266 тыс. 600 долларов составляет экспорт продукции и 543 млн 800 тыс. — экспорт услуг. К числу самых крупных поставок в рамках завершенных контрактов с институтом следует отнести работы, выполняемые производственными и научными организациями Беларуси для проекта NICA, приводит слова Шумилина пресс-служба комитета.

Среди них: разработка и поставка высоковольтного электрода и комплекта оснастки для его изготовления и сборки для создания время-проекционной камеры установки NICA-MPD (153 млн 300 тыс., разработчики и производители — Институт ядерных проблем БГУ и предприятие "Артмаш"); разработка и апробация технологии высокоскоростного лазерного сверления для создания новых типов GEM-детекторов, в том числе GEM-детекторов колодезного типа (25 тыс. долларов, разработчик — Институт физики НАНБ); поставка высокопрецизионной оптической системы для станции нейтронной томографии и радиографии (155 тыс. 500 долларов США, разработчик — ООО "СОЛ инструментс").



В повестке заседания более пяти вопросов, в том числе о включении новых членов в совет и отчет о сотрудничестве с ОИЯИ в 2017 году.

Следующее заседание координационного совета по сотрудничеству с Объединенным институтом ядерных исследований планируется провести в апреле-мае 2019 года.

Ускоритель частиц NICA строится в подмосковном наукограде Дубне на базе существующего циклотрона Объединенного института ядерных исследований РАН. Он предназначен для изучения кварк-глюонной плазмы — особого состояния материи, в котором пребывала Вселенная вскоре после Большого взрыва.



Объединенный институт ядерных исследований — международная межправительственная научно-исследовательская организация, созданная в целях объединения усилий, научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи. Членами ОИЯИ являются 18 государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, Корея, Куба, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина, Чехия.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские организации в 2017 году экспортировали в Объединенный институт ядерных исследований продукции и услуг почти на 2 млн долларов Минск, 28 мая. В 2017 году экспортные поставки в Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) составил 1 млн 810 тыс. 400 долларов США в рамках 44 контрактов, сообщил...

Марина Носова, БелаПАН.