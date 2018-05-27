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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 мая 2018 года

28.05.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Май – первый месяц из последних десяти, который уже точно не завершится ростом цен на квартиры в Минске. Их медленное снижение наблюдается уже 2 недели – за последние 7 дней индекс цен на квартиры в Минске опустился на 0,1% и составил 1297 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 мая 2018 года

Медленный «откат» от пиковых значений прослеживается и на первичном рынке. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,2% и составила 1271 $/м2. Это уже третья неделя с отрицательной динамикой.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 мая 2018 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 мая 2018 года

Количество выставленных на продажу квартир в очередной раз выросло. За неделю общее предложение увеличилось на 0,7%. Рост был достигнут за счет 1-комнатных квартир, которых стало больше на 2,6%, а также «двушек» (+1,1%). Квартир с большим числом комнат, напротив, стало меньше на 0,8-0,9%.

По сравнению с минимальным значением 2018 года предложение уже увеличилось на четверть. При этом 1-комнатных квартир на рынке стало больше сразу на 42%, а 3- и 4-комнатных – только на 12-20%. Это косвенно может указывать на то, что "чистая" покупка сейчас встречается реже, а доля обменных сделок растёт.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 28 мая следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 мая 2018 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 мая 2018 года

Рост цен на минувшей неделе наблюдался только у 3-комнатных квартир (+0,2%). 1-комнатные подешевели в среднем на 0,1%, 2-комнатные на 0,1%, 4-комнатные – на 0,9%. Квартиры с тремя комнатами – единственный сегмент, где рост цен наблюдался на протяжении последнего месяца.

Изменение цен в районах Минска на 28 мая выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 мая 2018 года

В трех районах по итогам недели зафиксировано снижение цен на квартиры.  В Заводском оно составило 0,2%, в Первомайском 0,3%, в Московском – 0,6%. Без изменений прошла неделя для Октябрьского района. Что касается остальных районов, то максимальные темпы роста цен были отмечены в Центральном (+0,5%).

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 мая 2018 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 мая 2018 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 749 $/м2 (-0,1%), Витебск – 627 $/м2 (-0,1%), Гомель – 614 $/м2 (-0,8%), Гродно – 703 $/м2 (+0,5%), Могилев – 640 $/м2 (+0,2%),

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,1% и составляет 2690 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,3% и составляет 1502 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,3% и составляет 897 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 24
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За неделю, c 21 по 28 мая 2018 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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