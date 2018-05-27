Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 мая 2018 года

Количество выставленных на продажу квартир в очередной раз выросло. За неделю общее предложение увеличилось на 0,7%. Рост был достигнут за счет 1-комнатных квартир, которых стало больше на 2,6%, а также «двушек» (+1,1%). Квартир с большим числом комнат, напротив, стало меньше на 0,8-0,9%.

По сравнению с минимальным значением 2018 года предложение уже увеличилось на четверть. При этом 1-комнатных квартир на рынке стало больше сразу на 42%, а 3- и 4-комнатных – только на 12-20%. Это косвенно может указывать на то, что "чистая" покупка сейчас встречается реже, а доля обменных сделок растёт.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 28 мая следующим образом:



