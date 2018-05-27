«Люди хотят и работать, и жить в офисе». В чем главные проблемы белорусской коммерческой «недвижки»

Эксперт отмечает, что 2017 год был не очень продуктивным для минского офисного сегмента рынка. В прошлом году было введено в эксплуатацию всего порядка 60 тыс. кв.м офисных площадей классов В и В1, или 6,7% к стоку. Хотя, например, в самом продуктивном 2014 году рынок увеличился на 220 тыс. кв.м, или 47% к стоку. Еще меньше на рынке появилось самых востребованных со стороны IT-компаний качественных офисов класса В1 — всего 34,4 тыс. кв.м. На протяжении последних лет рынок не пополняется и офисными площадями самого высокого класса А.

— Мы видим положительную поступательную динамику на офисном рынке. Если в 2008 году рынок насчитывал 229 тыс. кв.м офисных площадей, то в 2018 году он достиг 976 тыс. кв.м. Но в целом суммарная рыночная стоимость качественных офисов в 2014 году была выше, чем сегодня. И пока не видно, чтобы девелоперы стремились инвестировать в офисный сегмент, — уточняет Денис Четвериков.

Международный консультант обращает внимание на то, что в настоящее время спрос на минские офисы намного превышает предложение. Например, в компании Colliers International в Беларуси имеются заявки на 80 тыс. кв.м площадей. Причем более 80% от общего их количества приходится на IT-сферу и сектор других технологических компаний.

В это время вакантных площадей в самом востребованном классе В1 насчитывается лишь 17,5 тыс. кв.м. Но это либо небольшие офисы, либо сдающиеся в аренду не по рыночной ставке, либо непривлекательные с точки зрения месторасположения. В итоге релевантных площадей на рынке остается не более 2 тыс. кв.м.

Больше всего востребованы качественные офисы в таких БЦ, как «Ривьера Бизнес», «Академия», «Абшерон», «Фортуна» (снята одним арендатором еще до ввода в эксплуатацию) и некоторых других.