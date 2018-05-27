Быховский консервно-овощесушильный завод начал поставки в Таджикистан

Продукция Быховского консервно-овощесушильного завода расширяет географию присутствия. Консервированные зеленый горошек и кукуруза, а также знаменитая кабачковая икра под маркой «Сделано в Быхове» отправились в Таджикистан. 25 тысяч банок – такова первая партия товара, уже отгруженного в город Худжанд. На очереди таджикистанская столица: сейчас ведутся переговоры с покупателями из Душанбе.

Выход на новые рынки сбыта стал возможен после успешного участия завода в Национальной выставке Беларуси, которая прошла в среднеазиатской стране во время визита туда Президента Александра Лукашенко.

На самом предприятии намерены продолжать практику агрессивной, а главное, эффективной маркетинговой политики и планируют существенно повысить объемы экспортных поставок, которые в прошлом году составили 40% всех отгрузок.

Шестьдесят! Именно столько «экспортных процентов» собирается осилить в 2018-м «Хозяин-Барин».

Егор ГАМАЮН.