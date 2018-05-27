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Кобяков: Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с China Merchants Group по экспортным поставкам белорусской мясо-молочной продукции в Китай
28.05.2018 14:53 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 28 мая. "Беларусь заинтересована сотрудничать с корпорацией China Merchants Group в экспорте белорусской мясо-молочной продукции в Китай", — заявил премьер-министр Андрей Кобяков 28 мая в Минске на встрече с генеральным директором China Merchants Group Фу Ганфэном.
Кобяков напомнил, что во время визита министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в Китай в декабре 2017 года между "Чайна Мерчантс Фуд Групп" и рядом белорусских предприятий были подписаны соответствующие документы. "Меня информировали, что китайские партнеры выражают заинтересованность в увеличении объемов экспорта белорусской мясо-молочной продукции в Китай, а также намерение выступить экспортером и перевозчиком указанной продукции. Правительство Беларуси также заинтересовано в наращивании поставок широкого ассортимента белорусских пищевых товаров в Китай и готово оказывать в этом необходимое содействие", — цитирует премьер-министра пресс-служба правительства.
China Merchants Group является учредителем совместной компании по развитию китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и крупнейшим инвестором парка, отметил Кобяков. "Строительство в сжатые сроки современного логистического комплекса стоимостью более 120 млн долларов подтверждает серьезность намерений корпорации и дальше развивать бизнес в Беларуси", — считает премьер-министр.
"Мы высоко ценим уже достигнутые результаты сотрудничества с китайскими партнерами и готовы его всячески развивать. Правительством поддерживаются планы China Merchants Group по формированию на базе выставочного центра в "Великом камне" современного торгово-выставочного комплекса со всей сопутствующей инфраструктурой", — добавил Кобяков.
По его словам, белорусское правительство приветствует создание корпорацией в 2017 году инвестиционного промышленного фонда с заявленным размером инвестиций 575 млн долларов для поддержки проектов в Беларуси. "Надеемся на скорейшее открытие офиса фонда в индустриальном парке и начало его активной работы", — отметил глава правительства.
Фу Ганфэн в свою очередь поблагодарил Кобякова за возможность провести встречу и обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Марина Носова, БелаПАН.
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Кобяков: Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с China Merchants Group по экспортным поставкам белорусской мясо-молочной продукции в Китай
Минск, 28 мая. "Беларусь заинтересована сотрудничать с корпорацией China Merchants Group в экспорте белорусской мясо-молочной продукции в Китай", — заявил...
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