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Правительство поручило Минэкономики разработать концепцию национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2035 года

28.05.2018 13:54 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 28 мая. Правительство поручило Минэкономики разработать концепцию национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года. Такое поручение содержится в постановлении Совета министров от 25 мая № 392, сообщает пресс-служба правительства.

Документ поручено разработать до 15 декабря текущего года. Для этого создана межведомственная рабочая группа во главе с министром экономики Владимиром Зиновским. Согласно постановлению данная рабочая группа будет осуществлять методологическое руководство и координацию подготовки проекта.

Этим же постановлением созданы секторальные группы по основным компонентам устойчивого развития для подготовки проекта.

Руководителем секторальной группы по социальным вопросам "Человек и высокий уровень качества его жизни" назначен первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович. Секторальную группу по экономическим вопросам "Конкурентоспособная инновационная экономика" возглавил заместитель министра экономики Александр Червяков.

Министерству экономики поручено до 15 июля 2018 года "на основе анализа современной ситуации в мировой экономике и актуальности состояния национальной экономики обеспечить подготовку внешних и внутренних условий развития экономики, основных макроэкономических параметров и направить их заинтересованным".

До 15 декабря 2018 года Минэкономики необходимо направить концепцию национальной стратегии и методические рекомендации для разработки проекта национальной стратегии республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому для подготовки предложений о долгосрочном развитии сфер и отраслей экономики (видов экономической деятельности) административно-территориальных единиц с учетом Целей устойчивого развития (ЦУР).

Секторальным группам на основе внешних и внутренних условий развития экономики и основных макроэкономических параметров поручено подготовить предложения в концепцию национальной стратегии, в том числе об основных индикаторах, характеризующих развитие республики, и методические рекомендации для разработки проекта национальной стратегии и до 1 сентября 2018 года направить их в Министерство экономики.

Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому на основе концепции национальной стратегии и методических рекомендаций для разработки проекта до 1 марта 2019 года необходимо представить в Минэкономики предложения о долгосрочном развитии сфер и отраслей экономики (видов экономической деятельности) административно-территориальных единиц.

В свою очередь Минэкономики внесет в Совмин проект национальной стратегии до 1 декабря 2019 года.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 мая. Правительство поручило Минэкономики разработать концепцию национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года. Такое...
 
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