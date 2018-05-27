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Правительство поручило Минэкономики разработать концепцию национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2035 года
28.05.2018 13:54 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 28 мая. Правительство поручило Минэкономики разработать концепцию национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года. Такое поручение содержится в постановлении Совета министров от 25 мая № 392, сообщает пресс-служба правительства.
Документ поручено разработать до 15 декабря текущего года. Для этого создана межведомственная рабочая группа во главе с министром экономики Владимиром Зиновским. Согласно постановлению данная рабочая группа будет осуществлять методологическое руководство и координацию подготовки проекта.
Руководителем секторальной группы по социальным вопросам "Человек и высокий уровень качества его жизни" назначен первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович. Секторальную группу по экономическим вопросам "Конкурентоспособная инновационная экономика" возглавил заместитель министра экономики Александр Червяков.
Секторальным группам на основе внешних и внутренних условий развития экономики и основных макроэкономических параметров поручено подготовить предложения в концепцию национальной стратегии, в том числе об основных индикаторах, характеризующих развитие республики, и методические рекомендации для разработки проекта национальной стратегии и до 1 сентября 2018 года направить их в Министерство экономики.
Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому на основе концепции национальной стратегии и методических рекомендаций для разработки проекта до 1 марта 2019 года необходимо представить в Минэкономики предложения о долгосрочном развитии сфер и отраслей экономики (видов экономической деятельности) административно-территориальных единиц.
Марина Носова, БелаПАН.
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Правительство поручило Минэкономики разработать концепцию национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2035 года
Минск, 28 мая. Правительство поручило Минэкономики разработать концепцию национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года. Такое...
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