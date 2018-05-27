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Беларусь заинтересована наращивать торгово-экономические связи с Китаем - Кобяков

28.05.2018 16:09 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь заинтересована наращивать торгово-экономические связи с Китаем - Кобяков
Андрей Кобяков

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована наращивать торгово-экономические связи с Китаем. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на официальных переговорах с заместителем председателя КНР Ван Цишанем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Товарооборот между нашими странами растет из года в год: в 2017 году торговля с Китаем превысила $3 млрд. Тем не менее, если брать в расчет масштабы китайской экономики, то это совсем небольшая величина. У нас есть огромные резервы для наращивания торгово-экономических связей", - отметил Андрей Кобяков.

В последние годы удалось несколько изменить структуру белорусского экспорта и расширить номенклатуру товаров, поставляемых в Китай. "В целях дальнейшего увеличения экспорта белорусской продукции, например продовольствия, мы могли бы активнее задействовать контейнерные железнодорожные маршруты между Китаем и Европой, - считает глава белорусского правительства. - Это не только будет выгодно Беларуси и Китаю, но и станет нашим совместным вкладом в развитие торговли по маршруту "Один пояс и один путь".

Ключевым проектом является Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Сегодня в нем уже 35 резидентов не только из Беларуси и Китая, но и из России, Европы, США, Израиля. В парке с мая 2017 года действует разработанный вместе с китайскими коллегами специальный льготный правовой режим, которому нет аналогов на пространстве ЕАЭС. Андрей Кобяков выразил уверенность, что китайские компании, которые приняли решение стать резидентами парка, никогда не пожалеют о своем выборе.

Импульс двустороннему сотрудничеству должно придать участие Беларуси в Китайской международной выставке импорта в Шанхае в ноябре 2018 года. Подготовка национальной и отраслевой экспозиций Беларуси на выставке находится на личном контроле премьер-министра.

Беларусь и Китай сегодня постепенно переходят от кредитного сотрудничества к инвестиционному. "В сфере инвестиций есть ряд проектов, реализацию которых необходимо ускорить, чтобы приступить к работе по новым направлениям", - полагает Андрей Кобяков.

Ван Цишань в свою очередь отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин придает большое значение дружбе между Китаем и Беларусью. Поэтому Беларусь была выбрана первой страной для зарубежного официального визита Ван Цишаня в нынешней должности.-0-

Фото Андрея Покумейко

 
Теги: Минск
 
 
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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована наращивать торгово-экономические связи с Китаем. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня...
 
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