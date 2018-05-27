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"Белтелеком" получил чистую прибыль в размере 146 млн рублей

28.05.2018 17:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Госоператор электросвязи «Белтелеком» в 2017 году нарастил выручку до 867,9 млн рублей, что на 75 млн рублей больше, чем в 2016 году. Это следует из отчета компании о финансовых итогах деятельности в минувшем году.

Госоператор увеличил чистую прибыль на 23,4% до 146,3 млн рублей.

Краткосрочные обязательства компании сложились на уровне 213 млн рублей. Дебиторская задолженность — 64,5 млн рублей.

Балансовая стоимость «Белтелекома» составляет 2,388 млрд рублей.

Крупнейший оператор электросвязи в Беларуси включает 9 филиалов и 3 производства. На «Белтелекоме» работает свыше 16,5 тыс. человек. Бренд-портфель компании складывается из бренда «Белтелеком», которым представлена голосовая связь, передача данных, хостинг и ряд других услуг, а также брендов byfly (высокоскоростной доступ в Интернет), ZALA (интерактивное, эфирное и Интернет- телевидение) и ЯСНА (пакеты услуг).

 
 
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Крупнейший оператор электросвязи в Беларуси включает 9 филиалов и 3 производства.
 
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