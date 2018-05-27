Посол Швеции - о диалоге с Беларусью, вывешивании ЛГБТ-флага, согласии на секс и мигрантах

Посольство Швеции довольно назначением нового посла Беларуси в Швеции и считает, что это сильно поспособствует двустороннему диалогу. Об этом посол Кристина Юханнессон рассказала TUT.BY после пресс-конференции, посвященной дню Швеции, который пройдет 2 июня в Минске.





— На прошлой неделе белорусский президент назначил нового посла Беларуси в Швеции, должность эта пустовала шесть лет.

— Мы довольны, что назначен посол и что он отправится в Швецию в скором будущем. Конечно, чтобы диалог между нашими странами развивался полноценно и чтобы мы действительно могли плотнее общаться, нужно, чтобы в двух странах было функционирующее посольство. Как раз с таким начальником сейчас белорусское посольство в Стокгольме заработает в полную силу. Мы знаем, что у нового посла есть четкое задание развивать торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами. Я, когда встречалась с ним на днях, предупредила, что между нашими странами идет торгово-экономическое сотрудничество, только далеко не всегда это сотрудничество отражается в двусторонней статистике. Очень много, например, делается через другие страны, но шведскими компаниями, и я думаю, такая же ситуация с белорусскими. Но ничего, мы действительно очень заинтересованы в развитии диалога. Конечно, Беларусь и Швеция не всегда едины по всем вопросам, но для того, чтобы найти какую-то дорогу вперед, нужен диалог, а чтобы он был, необходим кто-то с другой стороны стола. Поэтому мы очень довольны назначением и желаем новому послу всяческих успехов.

— При назначении новый посол сказал, что ледниковый период в двусторонних отношениях закончился. Как вам кажется, не повлияют ли подобные заявления, как сделало МВД Беларуси по поводу ЛГБТ-флага на здании посольства Великобритании, на эту оттепель?

— Это очень непростой вопрос. Мы все были удивлены этим заявлением, поскольку оно было очень неожиданным. Пока мы до конца не разобрались и я не успела поговорить со своей британской коллегой, потому что ее нет в городе. Но мы, как и британцы, поддерживали здесь фестиваль DOTYK (Международный фестиваль квир-истории, проходящий в Минске. — Прим.TUT.BY). Мы в Беларуси хотим работать, как во всех странах: на благо всех антидискриминационных мер. И во всех странах, где это возможно, поддерживаем подобные проекты, в которых люди, независимо от своей сексуальной ориентации могут реализовать свой потенциал. Поэтому заявление МВД нас, конечно, удивило.

— А ваше посольство вывешивало флаг?

— Нет. У нас в Стокгольме несколько лет назад было принято решение, что мы не вывешиваем на посольствах другие флаги, потому что мы считаем, что флаг Швеции является в том числе и символом антидискриминации. Поэтому вопрос вывешивать ЛГБТ-флаг или нет у нас не стоял.

— В Швеции на государственном уровне поднимается много табуированных для белорусов тем: на днях у вас был принят закон, обязывающий получать согласие на секс. Вы считаете, это поможет достигнуть основной его цели — снизить число изнасилований и помочь жертвам заявлять о том, что с ними произошло?





— Мы все подписались под всеобщими правами человека и каждое государство должно работать на то, чтобы не было дискриминации. В Швеции мы выбрали такой путь, хотя понимаем, что не все сделали бы это. Но мы продолжим свою работу и будем на своем примере рассказывать, что именно таким образом, в борьбе с дикриминацией, сможем построить устойчивое общество.

— Еще одна сложная тема для Швеции — это мигранты. В Швеции прирост населения за счет мигрантов в 2016 году составил 160 тысяч человек и правительству пришлось ужесточить законодательно в сфере миграции. При этом, как показывают исследования, население осталось довольно толерантно к мигрантам.

— Сейчас мигранты — это действительно большой спорный политический вопрос. Правительство Швеции приняло решение об ограничениях после того как в Швецию за очень короткие сроки приехало очень много людей и наша система просто не выдержала. Мы очень надеемся, что в рамках Евросоюза в июне мы сможем договориться о какой-то системе по распределению ответственности. Чтобы не только страны, которые находятся на фронте у Средиземного моря и те, которые впоследствии принимают большинство мигрантов, а чтобы все 28 стран разделили между собой ответственность. Это сложный процесс, в котором возникает вопрос солидарности. Что такое быть членом Евросоюза? Это ведь не только права, но и обязанности страны. Предстоит очень сложная дискуссия. Потоки мигрантов в Швецию снизились, по сравнению со всем Евросоюзом, мы принимаем очень много мигрантов. И мы знаем, если еще что-то случится на Ближнем Востоке, и снова пойдет большая волна мигрантов, Швеция будет готова их принять. Но желательно делить эту ответственность с другими странами.

— Странам, которые захотят быть ближе к Евросоюзу, например, Беларуси, тоже ведь придется делить эту ответственность. Но Беларусь, судя по заявлениям, не совсем разделяет принципы и взгляды Евросоюза. Да и что такое массовый поток мигрантов белорусы не знают и не знают, как к этому относиться. Как вам кажется, наша страна сможет принять правила игры ЕС?

— Возможно, но опять-таки для этого нужны переговоры, во время которых предельно подробно выясняются правила игры. И я все-таки надеюсь, что в ближайшее время можно будет дойти до какой-то ясности. Есть несколько формальных шагов, которые Евросоюз ждет от белорусской стороны. Но Беларусь довольно четко заявила, что она хочет пойти по собственному пути, не хочет идти по пути Украины или Молдовы. Я знаю, что впереди несколько довольно важных встреч между Беларусью и представителями ЕС (21−22 июня в Минске пройдет неформальная встреча министров иностранных дел и глав «цифровых» ведомств «Восточного партнерства». — Прим. TUT.BY). Надеюсь, что во время этих встреч мы сможем добиться какой-то ясности в наших отношениях, потому что в таком подвешенном состоянии они никого не радуют.