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Ужин и десерт от президента. Лукашенко в загородной резиденции принял зампредседателя КНР

28.05.2018 20:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял заместителя председателя КНР Ван Цишаня в своей загородной резиденции. Встреча прошла в формате рабочего ужина, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко отметил, что есть ряд вопросов, которые сторонам предстоит обсудить. В свою очередь зампредседателя КНР поделился впечатлениями от посещения Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» и высоко оценил переговоры, прошедшие в правительстве Беларуси.

Лукашенко угостил Ван Цишаня водой из местного родника. После осмотра территории резиденции президент и Ван Цишань в чайном домике за китайским чаем с белорусским вареньем обсудили ситуацию в мире и международные отношения.

Видео: АНТ новости Беларуси и мира

За ужином гостя угощали драниками, белорусскими пельменями и уткой. А на десерт Александр Лукашенко угостил гостя своим фирменным блюдом — творожными батончиками с мороженым и клубникой.

«Выбор блюд, которые подавались на ужине, был сделан по китайской традиции, но с белорусским колоритом. Например, вместо известных в Китае пельменей из рисовой муки приготовили белорусские из пшеничной, а вместо утки по-пекински на ужине у президента подавали утку с потрошками», — отмечает БЕЛТА.

В пресс-службе отметили, что в загородной резиденции президент принимает только самых уважаемых и близких гостей.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял заместителя председателя КНР Ван Цишаня в своей загородной резиденции. Встреча прошла в формате рабочего ужина,...
 
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