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Мясо и молоко: Беларусь планирует увеличить экспорт продуктов в Китай

28.05.2018 21:57 — Новости Экономики | БДГ  
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Беларусь заинтересована сотрудничать с корпорацией China Merchants Group в экспорте белорусской мясо-молочной продукции в Китай, сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков

«Китайские партнеры выражают заинтересованность в увеличении объемов экспорта белорусской мясо-молочной продукции в Китай, а также намерение выступить экспортером и перевозчиком указанной продукции», - заявил Кобяков сегодня на встрече с генеральным директором China Merchants Group Фу Ганфэном.

По его словам, правительство Беларуси также заинтересовано в наращивании поставок широкого ассортимента белорусских пищевых товаров в Китай и готово оказывать в этом содействие, сообщает БелТА.

Беларусь в целом заинтересована наращивать торгово-экономические связи с Китаем, добавил Андрей Кобяков на официальных переговорах с заместителем председателя КНР Ван Цишанем.

«Товарооборот между нашими странами растет из года в год: в 2017 году торговля с Китаем превысила $3 млрд. Тем не менее, если брать в расчет масштабы китайской экономики, то это совсем небольшая величина. У нас есть огромные резервы для наращивания торгово-экономических связей», - предположил белорусский высокопоставленный чиновник.

Для увеличения экспорта продовольствия белорусская сторона готова «активнее задействовать контейнерные железнодорожные маршруты между Китаем и Европой».

«Это не только будет выгодно Беларуси и Китаю, но и станет нашим совместным вкладом в развитие торговли по маршруту "Один пояс и один путь"», - считает Кобяков.

Беларусь была выбрана первой страной для зарубежного официального визита Ван Цишаня в нынешней должности. Сегодня же с ним в загородной резиденции встретился и Александр Лукашенко. В чайном домике за китайским чаем с белорусским вареньем обсудили ситуацию в мире и международные отношения, сообщает пресс-служба белорусского президента.

 
 
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Беларусь заинтересована сотрудничать с корпорацией China Merchants Group в экспорте белорусской мясо-молочной продукции в Китай, сообщил премьер-министр Беларуси Андрей...
 
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