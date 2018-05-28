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В «Великий камень» пришел немецкий инвестор

28.05.2018 19:14 — Новости Экономики | БДГ  
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Немецкая группа Duisburger Hafen выкупила доли Мингорисполкома и «Горизонта» в компании по развитию белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». Эксперты рассчитывают, что за немецким инвестором последуют и другие.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков рассчитывает, что к 2021 году объемы производства в индустриальном парке «Великий камень» достигнут миллиарда долларов. В эти сроки, считает глава правительства, в парке будет 100 резидентов, будет накоплено до миллиарда долларов инвестиций, а также создано 7000 рабочих мест.

«В развитии парка мы во главу угла ставим такие составляющие, как передовые технологии, высокая добавленная стоимость продукции, ее востребованность и конкурентоспособность», - цитирует Кобякова БелТА.

Пока в парке работают 34 резидента, а объем запланированных инвестиций достиг 500 млн. долларов. По словам премьера, в состав акционеров вошла Duisburger Hafen.

Ждем новых инвесторов?

«Приход немецкого бизнеса — новость, достаточно значимая: проект «Великий камень» становится инвестиционно привлекательным. Это важно», - считает Михаил Грачев, финансовый консультант TeleTrade.

За первым иностранным инвестором, отметил он, подтянутся и другие, а немецкие компании очень тщательно изучают все плюсы и минусы инвестирования в потенциальные объекты.

«Пока что участие Duisburger Hafen в капитале управляющей компании ограничено примерно 1,00% (выкупленные доли Мингорисполкома и «Горизонта» составляли по 0,42%), поэтому говорить о приходе стратегического инвестора преждевременно. Но это говорит об интересе немецкой логистической компании к конечному продукту «Великого камня» – создание на базе технологического парка мощнейшего хаба по производству, обработке и перевалке продуктов в рамках китайской инициативы «Один пояс – один путь»», - пояснил эксперт.

Грачев напомнил, что замыкается «Один пояс» в немецких портах, среди которых Дуйсбург занимает одну из лидирующих позиций (крупнейших речной порт Европы).

«Процесс развития технологического парка набирает обороты, интерес немецких инвесторов свидетельствует о том, что проект имеет высокий потенциал. Белорусской экономике это сулит только плюсы – от привлечения современных технологий до создания новых рабочих мест и пополнения бюджета. Высока вероятность, что в ближайшее время появится информация о приходе новых инвесторов, и объемы инвестирования будут расти», - заключил эксперт.

 
Теги: Новости
 
 
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Немецкая группа Duisburger Hafen выкупила доли Мингорисполкома и «Горизонта» в компании по развитию белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень»....
 
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