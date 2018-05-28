«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»

На сегодня в минском офисе «Яндекса» работает более 150 человек, и открыто около 20 вакансий:

— В «Яндексе» собраны все современные IT-технологии вплоть до сложного программирования на уровне машинного интеллекта и нейросетей. По этой причине мы стараемся набирать только настоящих профессионалов своего дела, иногда — перспективных молодых специалистов. Свободных вакансий много, но конкурс на место тоже серьезный, — пояснил Егор Цыганок.

В компании внедрена система обучения, где специалист может отучиться и зарекомендовать себя. Кроме того, «Яндекс» открыт для стажировки студентов — самые талантливые и активные попадают в команду. Стоит сказать о собеседовании, оно многоступенчатое. Нанимающий менеджер учитывает результаты всех секций.

— Собеседование в несколько этапов сделано для того, чтобы в компанию приходили только достойные сотрудники, исключив момент «по связям». Это усложняет процесс набора людей, но гарантирует то, что в «Яндексе» работают только лучшие из лучших, — добавилЕгор Цыганок.



