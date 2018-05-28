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«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»

29.05.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»

Офисы «Яндекса» по всему миру объединены общей концепцией. Будь то в Минске или Берлине, интерьер будет схож: общая стилистика, цветовые и дизайн-решения. Акцент поставлен на сочные цвета, изобилие зелени, комфорт и натуральные материалы.

—Все офисы компании оформляются в рамках единой концепции, однако каждый из них несет свою индивидуальность. Это связано со спецификой здания, особенностями страны, менталитета локальной группы людей, — рассказал Realt.byрегиональный менеджер «Яндекса» в Беларуси Егор Цыганок. — Даже офисы в Москве и Питере отличаются духом и характером, не говоря уже про Минск. Здесь царит своя атмосфера.

«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»

«Яндекс» занимает целое крыло бизнес-центра в 5 этажей. Каждый уровень — свой цвет. В помещениях много зелени и воздуха: высокие потолки, панорамное остекление, светлые оттенки. На каждом из этажей есть своя кухня и зона релакса, чтобы сотрудники имели возможность отвлечься и отдохнуть. Среди развлечений: тренажерный зал, массажный кабинет, настольный теннис и кикер.

«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»

Занятно, что практически все стены офиса пригодны для рисования: в кабинетах, на кухне и в коридоре можно записать мысль, если это не терпит. Все сделано для того, чтобы творческий процесс не знал границ.

«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»

В офисе 12 переговорок, и каждая имеет свое название. Из самых запоминающихся — «Хутка-смачна», «Беловежская пуща», «У нескладовае».

— В названиях переговорных комнат мы хотели передать колорит страны, показать что-то белорусское, индивидуальное, наше. Названия придумываем всем офисом — генерируем варианты, выносим на общее голосование, большинством голосов выбирается победитель, — отметилаHR-менеджер «Яндекса» в Беларуси Анна Ширякова.

«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»

Квадратура офисов разная — от просторных openspace до камерных уютных кабинетов. Сотрудники одной команды расположены рядом. Работа в связке объединяет людей, привычки и вкусы. И в «Яндексе» это заметно, как нигде. Базовый набор мебели и интерьерных решений у всех кабинетов схож, однако впечатление каждая команда оставляет свое, особое.

«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»

Работа в «Яндексе»

Средний возраст «яндексоида» —26–28 лет, состав команды преимущественно мужской, но есть и талантливые разработчицы и тестеровщицы. Работа построена на доверии:

— Как и во в многих IT-компаниях, у нас нет строгого графика работы. Мы не следим за тем, кто сколько времени проводит на рабочем месте, мы не фиксируем, кто во сколько пришел и ушел, сотрудник сам выбирает оптимальное время для отпуска, советуясь с командой и своим руководителем. Самая главная мотивация — творчество и интересные проекты. В «Яндексе» можно найти проект на любую тематику и заниматься тем, что действительно нравится. У людей есть задачи, цели и сроки. В тонусе держит и командная работа, ведь от твоего вклада зависит успех всей связки, — отметил Егор Цыганок.

«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»

На сегодня в минском офисе «Яндекса» работает более 150 человек, и открыто около 20 вакансий:

— В «Яндексе» собраны все современные IT-технологии вплоть до сложного программирования на уровне машинного интеллекта и нейросетей. По этой причине мы стараемся набирать только настоящих профессионалов своего дела, иногда — перспективных молодых специалистов. Свободных вакансий много, но конкурс на место тоже серьезный, — пояснил Егор Цыганок.

В компании внедрена система обучения, где специалист может отучиться и зарекомендовать себя. Кроме того, «Яндекс» открыт для стажировки студентов — самые талантливые и активные попадают в команду. Стоит сказать о собеседовании, оно многоступенчатое. Нанимающий менеджер учитывает результаты всех секций.

— Собеседование в несколько этапов сделано для того, чтобы в компанию приходили только достойные сотрудники, исключив момент «по связям». Это усложняет процесс набора людей, но гарантирует то, что в «Яндексе» работают только лучшие из лучших, — добавилЕгор Цыганок.

«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минский офис «Яндекса» открылся в 2011 году, однако вскоре стало ясно — маловат. Тогда компания задумала масштабный переезд, заняв пять этажей бизнес-центра Rubin Plaza....
 
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