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«Мы не следим, кто когда приходит на работу». Realt.by узнал все секреты минского офиса «Яндекса»
29.05.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Офисы «Яндекса» по всему миру объединены общей концепцией. Будь то в Минске или Берлине, интерьер будет схож: общая стилистика, цветовые и дизайн-решения. Акцент поставлен на сочные цвета, изобилие зелени, комфорт и натуральные материалы.
—Все офисы компании оформляются в рамках единой концепции, однако каждый из них несет свою индивидуальность. Это связано со спецификой здания, особенностями страны, менталитета локальной группы людей, — рассказал Realt.byрегиональный менеджер «Яндекса» в Беларуси Егор Цыганок. — Даже офисы в Москве и Питере отличаются духом и характером, не говоря уже про Минск. Здесь царит своя атмосфера.
«Яндекс» занимает целое крыло бизнес-центра в 5 этажей. Каждый уровень — свой цвет. В помещениях много зелени и воздуха: высокие потолки, панорамное остекление, светлые оттенки. На каждом из этажей есть своя кухня и зона релакса, чтобы сотрудники имели возможность отвлечься и отдохнуть. Среди развлечений: тренажерный зал, массажный кабинет, настольный теннис и кикер.
Занятно, что практически все стены офиса пригодны для рисования: в кабинетах, на кухне и в коридоре можно записать мысль, если это не терпит. Все сделано для того, чтобы творческий процесс не знал границ.
В офисе 12 переговорок, и каждая имеет свое название. Из самых запоминающихся — «Хутка-смачна», «Беловежская пуща», «У нескладовае».
— В названиях переговорных комнат мы хотели передать колорит страны, показать что-то белорусское, индивидуальное, наше. Названия придумываем всем офисом — генерируем варианты, выносим на общее голосование, большинством голосов выбирается победитель, — отметилаHR-менеджер «Яндекса» в Беларуси Анна Ширякова.
Квадратура офисов разная — от просторных openspace до камерных уютных кабинетов. Сотрудники одной команды расположены рядом. Работа в связке объединяет людей, привычки и вкусы. И в «Яндексе» это заметно, как нигде. Базовый набор мебели и интерьерных решений у всех кабинетов схож, однако впечатление каждая команда оставляет свое, особое.
Работа в «Яндексе»
Средний возраст «яндексоида» —26–28 лет, состав команды преимущественно мужской, но есть и талантливые разработчицы и тестеровщицы. Работа построена на доверии:
— Как и во в многих IT-компаниях, у нас нет строгого графика работы. Мы не следим за тем, кто сколько времени проводит на рабочем месте, мы не фиксируем, кто во сколько пришел и ушел, сотрудник сам выбирает оптимальное время для отпуска, советуясь с командой и своим руководителем. Самая главная мотивация — творчество и интересные проекты. В «Яндексе» можно найти проект на любую тематику и заниматься тем, что действительно нравится. У людей есть задачи, цели и сроки. В тонусе держит и командная работа, ведь от твоего вклада зависит успех всей связки, — отметил Егор Цыганок.
На сегодня в минском офисе «Яндекса» работает более 150 человек, и открыто около 20 вакансий:
— В «Яндексе» собраны все современные IT-технологии вплоть до сложного программирования на уровне машинного интеллекта и нейросетей. По этой причине мы стараемся набирать только настоящих профессионалов своего дела, иногда — перспективных молодых специалистов. Свободных вакансий много, но конкурс на место тоже серьезный, — пояснил Егор Цыганок.
В компании внедрена система обучения, где специалист может отучиться и зарекомендовать себя. Кроме того, «Яндекс» открыт для стажировки студентов — самые талантливые и активные попадают в команду. Стоит сказать о собеседовании, оно многоступенчатое. Нанимающий менеджер учитывает результаты всех секций.
— Собеседование в несколько этапов сделано для того, чтобы в компанию приходили только достойные сотрудники, исключив момент «по связям». Это усложняет процесс набора людей, но гарантирует то, что в «Яндексе» работают только лучшие из лучших, — добавилЕгор Цыганок.
Фото: Павел Садовский
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