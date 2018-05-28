Где и сколько может заработать столинская молодежь этим летом?



Тенденция последних лет показывает, что все больше студентов, учащихся колледжей и даже старшеклассников в период летних каникул стремятся найти временную работу, чтобы меньше зависеть от родительского бюджета. Государство в свою очередь заинтересовано в обеспечении трудовой занятости молодежи, так как это снижает социальные риски и дает возможность молодым людям приобрести первые трудовые навыки.

Куда обращаться в поисках временной работы и где найти нужную информацию? О чем нужно знать, устраиваясь на работу? Сколько можно заработать в студенческом отряде? На эти вопросы нам ответил первый секретарь Столинского РК ОО «БРСМ» Вадим Заруба.

– Вадим Васильевич, многие из студентов еще не определились с планами на лето. Куда обращаться, если есть желание поработать?

– Получить консультацию по всем вопросам трудоустройства можно, обратившись к нам в РК ОО «БРСМ», кабинет № 100 Столинского райисполкома либо в первичные организации ОО «БРСМ» учреждений образования района, а также на наши интернет-ресурсы. Узнать об имеющихся вакансиях и критериях отбора можно в рамках акций, которые проводятся в учреждениях образования, под названием «Выбираем студотряд». Наши активисты расскажут о всех особенностях трудоустройства в студотряд, а также об имеющихся вакансиях и специфике работы.

– В этом году исполняется 55 лет белорусским студенческим отрядам. Какие новые направления студенческих отрядов появились в Беларуси? Работают ли представители студотрядовского движения за территорией Республики Беларусь?

– В прошлом году представители Брестской области получили первый опыт работы в Польше. В сервисных, сельскохозяйственных и строительных отрядах трудились более 80 юношей и девушек, 20 из которых – представители Столинского района. В этом трудовом семестре возможность поработать за рубежом представится значительно большему числу молодых людей. Белорусская сторона планирует подписать с польскими партнерами очередной договор на сотрудничество. Также БРСМ возобновит отправку педагогических отрядов в Россию. В настоящее время обсуждаются детали сотрудничества с несколькими оздоровительными лагерями в Краснодарском крае. Кроме того, прорабатывается возможность трудоустройства молодежи области в составе сводных студ-отрядов в Казахстане.

– Какой акцент будет сделан в вопросе трудоустройства в летнее время?

– Основной акцент во время летней кампании будет сделан на трудоустройство ребят в Брестской области. Территориальные штабы студотрядов по этому поводу ведут переговоры с местными предприятиями и учреждениями, определяют вакансии. В регионе сейчас создается единая база данных для желающих устроиться на работу в третьем трудовом семестре. Большинство молодых людей, особенно из числа школьников и учащихся, планируется привлечь в сельскохозяйственные, экологические и сервисные отряды.

– Какие отряды были самыми популярными в 2017 году?

– Безусловно, это производственные отряды в ОАО «Горынский агрокомбинат» и международный отряд, который выезжал на работу в Люблинское воеводство Республики Польша.

– Самый популярный вопрос: «Сколько можно заработать в студотряде?»

– Заработная плата зависит от того, как работает отряд и какие показатели он выполняет. Сколько посадят гектаров леса. Сколько соберут яблок. Сколько банок с огурцами будет закатано. В 2017 году представители студенческих отрядов смогли заработать от 100 до 650 рублей, работая на предприятиях Столинского района.

– Какие преимущества трудоустройства у молодёжи через районный штаб студенческих отрядов?

– Это – бесплатное прохождение медицинского осмотра, содействие штаба в ускоренном (без очередей) прохождении медицинского осмотра; контроль за соблюдением прав трудящихся студентов; только официальное трудоустройство; первая трудовая книжка; увеличение заработной платы (за счет освобождения работника студенческого отряда от уплаты подоходного налога (13 процентов); финансирование досуговой деятельности в студотрядах.

– Сколько человек должно быть в студенческом отряде и сколько дней минимально должны отработать?

– Любой студенческий отряд должен включать в себя от 7 до 30 человек. Каждый из участников отряда обязан отработать 10 дней.

– Спасибо за интервью.

Александр

НИКИФОРЕНКО