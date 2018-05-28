Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищений денежных средств на ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель». Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Татьяна Белоног.



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Обвиняемыми признаны исполняющий обязанности начальника бюро отдела материально-технического снабжения завода и кладовщик, а также директор столичной коммерческой фирмы.

«По данным следствия, обвиняемые с целью хищения денежных средств использовали преступную схему, связанную с оформлением бестоварных накладных, в которых содержалась информация о поставке в адрес борисовского предприятия товарно-материальных ценностей. За якобы поставленный металл с расчетного счета завода в адрес фирмы производился перевод денежных средств, которые в последующем обналичивались и делились между участниками преступного сговора», — рассказали в ведомстве.

Так, по одному из фактов таким способом фигуранты завладели деньгами на сумму свыше 20 тысяч рублей. Следователи располагают данными о нескольких эпизодах противоправной деятельности, осуществленной в период времени с мая 2016 года по март 2018 года.

Следствием проводятся проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, допрашиваются работники и должностные лица, изучается изъятая документация, осуществляется производство криминалистических экспертиз. На имущество фигурантов, в числе которого и автомобили, наложен арест. В отношении обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Действия обвиняемых квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере, группой лиц (ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси). Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.