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На борисовском "Автогидроусилителе" вскрыли преступную схему
29.05.2018 11:04 — Новости Экономики | Tut.by
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищений денежных средств на ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель». Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Татьяна Белоног.
Обвиняемыми признаны исполняющий обязанности начальника бюро отдела материально-технического снабжения завода и кладовщик, а также директор столичной коммерческой фирмы.
«По данным следствия, обвиняемые с целью хищения денежных средств использовали преступную схему, связанную с оформлением бестоварных накладных, в которых содержалась информация о поставке в адрес борисовского предприятия товарно-материальных ценностей. За якобы поставленный металл с расчетного счета завода в адрес фирмы производился перевод денежных средств, которые в последующем обналичивались и делились между участниками преступного сговора», — рассказали в ведомстве.
Так, по одному из фактов таким способом фигуранты завладели деньгами на сумму свыше 20 тысяч рублей. Следователи располагают данными о нескольких эпизодах противоправной деятельности, осуществленной в период времени с мая 2016 года по март 2018 года.
Следствием проводятся проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, допрашиваются работники и должностные лица, изучается изъятая документация, осуществляется производство криминалистических экспертиз. На имущество фигурантов, в числе которого и автомобили, наложен арест. В отношении обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Действия обвиняемых квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере, группой лиц (ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси). Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Обвиняемые оформляли бестоварные накладные и за якобы поставленный металл с расчетного счета завода в адрес фирмы производился перевод денег, которые в...
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