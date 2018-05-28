Макей и Лавров подписали безвиз для болельщиков, которые поедут на Чемпионат мира по футболу

Во время совместной пресс-конференции глава белорусского МИД Владимир Макей и глава МИД России Сергей Лавров в Минске подписали межправительственное соглашение об упрощении прохождения границы для иностранных болельщиков на время Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

В начале пресс-конференции Макей поздравил с переназначением Лаврова на должность главы МИД России. Он рассказал, что во время официального визита Лаврова главы ведомств обсудили двусторонние встречи, безопасность, экономическое сотрудничество Беларуси и России, события на востоке Украины и в Сирии.

Главы МИД также подписали межправительственное соглашение о некоторых вопросах въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия.

— Перед Чемпионатом мира по футболу Беларусь предоставит безвизовый въезд через свою территорию болельщикам на территорию России с 4 по 25 июля. А российская сторона в следующем году предоставит безвизовый въезд для болельщиков, которые приедут на Европейские игры в Беларусь, — пояснил Макей.

Вопрос «единых виз» между странами пока не решен. Владимир Макей пояснил, что работа ведется.

Напомним, сегодня на границе Беларуси и России нет таможенного и пограничного контроля для граждан двух стран. Визы зарубежным гражданам каждая страна выдает самостоятельно.

С 2014 года российские дипломаты заговорили о возможности появления единой визы Союзного государства — мини-«шенгена» для двух стран. В марте 2015 года об этом сказал Владимир Путин. В сентябре того же года — премьер Дмитрий Медведев. Одна из главных проблем с идеей единой визы — в том, что Россия и Беларусь имеют разные режимы въезда с другими странами мира. Например, у России упрощен визовый режим с ЕС, а у Беларуси — еще нет. Вопрос о введении единых визовых правил рабочая группа обсуждает уже более полугода. В середине мая специалисты, работающие над документом, заявили, что работа над соглашением о взаимном признании виз в Беларуси и России продолжается. Но о сроках, когда именно может появиться так называемый шенген на двоих, пока не говорят.