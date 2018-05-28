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Верхнедвинский район представил свою экспозицию на международном инвестфоруме

29.05.2018 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Экспозицию инвестиционных проектов представил на VII Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы» в Витебске   Верхнедвинский район.

Верхнедвинский район представил свою экспозицию на международном инвестфоруме

С экспозицией Верхнедвинского района председателя Витебского облисполкома Н. Н. Шерстнёва знакомит председатель райисполкома И. И. Маркович.

Принять участие в престижном форуме, на который приехали 42 делегации из 14 стран, — почётная и ответственная миссия. Это хорошая возможность представить свой регион в Беларуси и за её пределами и заинтересовать потенциальных партнёров заманчивыми проектами.
Верхнедвинским райисполкомом было подготовлено на форум 15 инвестиционных предложений, которые касались области деревопереработки, производства безалкогольных напитков, сферы сельского хозяйства, использования объектов недвижимости и земельных участков.

Верхнедвинский район представил свою экспозицию на международном инвестфоруме

Посетителей привлекала эксклюзивная продукция предприятия «Верхний луг».

Верхнедвинский район представил свою экспозицию на международном инвестфоруме
Свою продукцию на большом экономическом мероприятии презентовали производители сыров и других молочных продуктов Верхнедвинского маслосырзавода, крупногабаритные изделия представило ОАО «Инвет», сувенирную продукцию – ООО «ВуГЛ».
Верхнедвинскую экспозицию посетили многие представители власти, бизнеса и международных организаций. Участие в экономическом форуме позволило показать преимущества своего бизнеса, обсудить вопросы его развития с представителями власти, возможными инвесторами и потребителями продукции. По итогам форума будет заключен ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве.
С. АЛЕКСАНДРОВА.

 
Теги: Витебск
 
 
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