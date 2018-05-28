Верхнедвинский район представил свою экспозицию на международном инвестфоруме

Экспозицию инвестиционных проектов представил на VII Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы» в Витебске Верхнедвинский район.
С экспозицией Верхнедвинского района председателя Витебского облисполкома Н. Н. Шерстнёва знакомит председатель райисполкома И. И. Маркович.
Принять участие в престижном форуме, на который приехали 42 делегации из 14 стран, — почётная и ответственная миссия. Это хорошая возможность представить свой регион в Беларуси и за её пределами и заинтересовать потенциальных партнёров заманчивыми проектами.
Верхнедвинским райисполкомом было подготовлено на форум 15 инвестиционных предложений, которые касались области деревопереработки, производства безалкогольных напитков, сферы сельского хозяйства, использования объектов недвижимости и земельных участков.
Посетителей привлекала эксклюзивная продукция предприятия «Верхний луг».
Свою продукцию на большом экономическом мероприятии презентовали производители сыров и других молочных продуктов Верхнедвинского маслосырзавода, крупногабаритные изделия представило ОАО «Инвет», сувенирную продукцию – ООО «ВуГЛ».
Верхнедвинскую экспозицию посетили многие представители власти, бизнеса и международных организаций. Участие в экономическом форуме позволило показать преимущества своего бизнеса, обсудить вопросы его развития с представителями власти, возможными инвесторами и потребителями продукции. По итогам форума будет заключен ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве. С. АЛЕКСАНДРОВА.