Лавров: Запад соревнуется в русофобии, чтобы отвлечь свое население от проблем, которые испытывает

Встречи Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эманюэлем Макроном российская сторона оценивает позитивно. А обвинения Запада в трагедии с крушением рейса MH-17 над Украиной и «деле Скрипалей» считает «соревнованием в русофобии». Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время своего официального визита в Минск.



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— Если говорить о нашем отношении к этим встречам, то оно однозначно позитивное. Мы не заинтересованы в конфронтации, мы видим искусственный характер в том, что касается позиции Запада в отношении России. Видим, как достаточно агрессивное меньшинство на Западе спекулирует и злоупотребляет принципом солидарности и консенсуса, который существует в Евросоюзе, и пытается уводить по-другому настроенные государства в сторону информационной войны. В том числе пытаются за счет этого соревнования в русофобии привлечь внимание старших товарищей к своим собственным проблемам. Хороший пример — «дело Скрипалей» , которое на глазах рассыпается за отсутствием каких-либо доказательств и подтверждений, — заявил Лавров.

Лавров также упомянул расследование трагедии крушения рейса МН-17 над Украиной в 2014 году. По словам главы МИД, на сегодняшнем этапе расследования Россию пытаются убедить в том, что она сбила самолет. При этом, по мнению Лаврова, доказательств нет.

— Ту же самую схему пытаются произвести в деле Boeing MH17. Нидерланды объявили, что уже на этом этапе расследования можно сказать, что причастна к трагедии российская сторона, установка БУК пришла с территории России вошла на территорию Украины, а потом вернулась. При этом отвергаются все документальные свидетельства и то, что, это как минимум некорректно заявлять на данном этапе. В том числе были проигнорированные включенные данные наших радаров, которые показывают, что ракета не могла взлететь с той точки, с которой указано. Но нам говорят, что уже на этом этапе российская сторона должна вступить в переговоры с Австралией и Нидерландами для согласования размеров компенсации. В «деле Скрипалей» было сказано: весьма вероятно, что это сделали русские, поэтому давайте признайте свою вину, а расследование будет продолжаться. Понимаете, такое вот измышление, игра в русофобию — все для того, чтобы привлечь к себе внимание, отвлечь свое население от тех проблем, которые ты сам испытываешь, тот же «брексит», это совсем не та линия, которая требуется сегодня в международных отношениях. Если кто-то хочет подыгрывать нагнетающим конфронтацию, то это печально, — заявил Сергей Лавров.