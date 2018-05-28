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На какие марки сигарет с 1 июня изменятся цены?

29.05.2018 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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В Беларуси с 1 июня изменятся цены на некоторые марки сигарет, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
 
Подорожание коснется продукции ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман". Так, на 5 копеек вырастут цены на сигареты Minsk city и Minsk capital, на такую же сумму станут дороже некоторые виды NZ и Kent, а также сигареты Queen colibri, Matrix Blue, Portal One. На 9 копеек станут дороже Rothmans Demi Click Amber.
 
Сигареты ООО "Табак-инвест" также изменятся в цене. Например, "Корона слим" подорожает на 2 копейки, а "Корона, 24 сигареты" и "Корона голубая, 24 сигареты" станут дешевле на 6 копеек. На 15 копеек станут дороже сигареты Monte Carlo Silver, а на 17 копеек - некоторые виды сигарет Camel. На 5 копеек станут дороже некоторые виды сигарет Sobranie. Определенные виды сигарет Winston станут дороже на 5 и 10 копеек.
 
Компания "Беларусьторг" с 1 мая повышает на 5 копеек стоимость некоторых видов сигарет Kent и Winston.
 
С 1 июня на территорию Беларуси начнет ввозить сигареты СЗАО "Энерго-Оил". На их сигареты установлены следующие цены: Br1,9 будут стоить L&M Motion и L&M Compact, Br2,05 - L&M Blue Label, Br3,1 - два вида сигарет Parliament, Br2,8 - два вида сигарет Marlboro.
 
Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
 
 
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В Беларуси с 1 июня изменятся цены на некоторые марки сигарет, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.   Подорожание коснется продукции ОАО...
 
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