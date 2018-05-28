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29 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. "Штадлер" планирует дополнительно инвестировать в развитие производства в Беларуси около 35 млн евро. Об этом по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко сообщил журналистам председатель совета директоров и владелец группы компаний "Штадлер" Петер Шпулер, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несколько лет назад мы открыли производство, предприятие по производству поездов недалеко от Минска. Мы успешно работаем все это время. Наша продукция поставляется в Россию и другие государства, в том числе в страны Западной Европы. Наличие хороших контрактов в последнее время, хорошая загрузка подвигли нас к тому, чтобы подумать о дальнейшем расширении и инвестициях", - заявил Петер Шпулер.

По его словам, в первую очередь планируется создать производство преобразователей для трамваев и поездов, которые будут в том числе экспортироваться в страны Западной Европы как отдельная продукция. Также будет расширено существующее производство вагонных кузовов до 300 единиц. "В общей сложности два этих проекта потребуют около 25 млн евро инвестиций. И на следующем этапе мы хотим расширить производство этих вагонных кузовов до 450 штук в год. В это расширение будет инвестировано от 10 до 12 млн", - сказал владелец группы компаний "Штадлер".

Петер Шпулер подчеркнул, что в компании очень довольны высоким уровнем квалификации и трудоспособностью белорусских специалистов. "Могу только посоветовать всем западным потенциальным инвесторам использовать это, - отметил он. - Мы практически с нуля построили предприятие в Беларуси, поставили на него ведущие западные технологии. И за относительно короткое время уже в состоянии практически на равных конкурировать с другими нашими площадками по всему миру".

Например, недавно был выигран тендер на поставку трамваем в Боливию для города Кочабамба, и вся партия будет произведена на предприятии в Фаниполе. "У нас уже были заказы из России, Западной Европы, но в Латинскую Америку мы пока еще ничего не поставляли", - заметил Петер Шпулер.

Он также в целом рассказал о возможной географии поставок и прокомментировал ситуацию вокруг сокращения заказа со стороны российской транспортной компании ООО "Аэроэкспресс". "Там был контракт на поставку 24 поездов. Два из них (прототипы) были произведены в Швейцарии, остальные - на предприятии в Фаниполе. В самый разгар выполнения контракта произошел экономический спад, и это привело к тому, что у заказчика возникли трудности с оплатой контракта. И тогда "Аэроэкспресс" сократил размер заказа до 11 составов. Мы совместно с финансировавшими банками, страховыми компаниями нашли подходящий вариант решения этого вопроса - смогли из невостребованной части заказа продать 9 поездов в Азербайджан и 4 поезда в Грузию", - рассказал владелец группы компаний "Штадлер".

"Таким образом, мы полностью решили эту проблему. Мы не потеряли денег на этом заказе. "Аэроэкспресс" очень доволен. Загрузка этих поездов, которые уже эксплуатируются, достигает 98%. И мы продолжаем переговоры с "Аэроэкспрессом". Возможно, будет следующая партия. Очень важно идти навстречу клиентам в случаях форс-мажоров и кризисов, чтобы совместными усилиями находить выход", - добавил Петер Шпулер.

Говоря о потенциальной географии поставок продукции, производимой предприятиям в Беларуси, он в первую очередь назвал рынки стран СНГ и Евразийского экономического союза. Это также государства Центральной Европы. Но не исключена и работа на далеких рынках, как, например, Латинская Америка. "Думаю, что и мы, как предприятие, и Беларусь в целом можем гордиться, что мы на равных держимся в этой глобальной конкурентной борьбе", - подчеркнул Петер Шпулер.-0-