Перспективы развития производства в Беларуси современного железнодорожного подвижного состава обсуждены 29 мая на встрече Александра Лукашенко с председателем совета директоров и владельцем группы компаний «Штадлер» Петером Шпулером, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Мне приятно с вами встретиться. Я вспоминаю нашу первую встречу. Тогда я вам предложил подумать о работе в Беларуси. Вы подумали серьезно и приняли решение. С тех пор мы сотрудничаем с вами и с вашей компанией, — сказал Глава государства. — Вы, приехав через некоторое время, предложили создать в Беларуси прекрасное инновационное перспективное предприятие. И мы его создали. Оно прекрасно работает, загрузка есть, и планы по загрузке увеличиваются. И знаю, что вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение. Для меня это очень интересно, и я хотел бы из первых уст услышать предложения о развитии вашего присутствия в нашей стране».

В свою очередь Петер Шпулер отметил, что со времени встречи с президентом Беларуси в августе 2016 года произошли позитивные изменения. «Мы получили несколько очень хороших заказов на двухэтажные поезда, в том числе для „Аэроэкспресса“ в Москве. Мы очень горды, что поезда, произведенные именно в Беларуси, сейчас выполняют важную задачу в Москве. Мы также продали поезда в Азербайджан и Грузию. Это все продукция, выпущенная в Фаниполе. Сейчас мы готовим к отправке заказ на трамваи для Санкт-Петербурга. Я вел переговоры с „Аэроэкспрессом“, и похоже, что он будет использовать наши поезда и в Санкт-Петербурге», — рассказал он.

Как сообщает БЕЛТА , «Штадлер» планирует дополнительно инвестировать в развитие производства в Беларуси около 35 млн евро.

По словам председателья совета директоров и владелец группы компаний «Штадлер» Петера Шпулера, в первую очередь планируется создать производство преобразователей для трамваев и поездов, которые будут в том числе экспортироваться в страны Западной Европы как отдельная продукция. Также будет расширено существующее производство вагонных кузовов до 300 единиц. «В общей сложности два этих проекта потребуют около 25 млн евро инвестиций. И на следующем этапе мы хотим расширить производство этих вагонных кузовов до 450 штук в год. В это расширение будет инвестировано от 10 до 12 млн», — сказал владелец группы компаний «Штадлер».

Он подчеркнул, что в компании очень довольны высоким уровнем квалификации и трудоспособностью белорусских специалистов. «Могу только посоветовать всем западным потенциальным инвесторам использовать это, — отметил он. — Мы практически с нуля построили предприятие в Беларуси, поставили на него ведущие западные технологии. И за относительно короткое время уже в состоянии практически на равных конкурировать с другими нашими площадками по всему миру».

Например, недавно был выигран тендер на поставку трамваем в Боливию для города Кочабамба, и вся партия будет произведена на предприятии в Фаниполе. «У нас уже были заказы из России, Западной Европы, но в Латинскую Америку мы пока еще ничего не поставляли», — заметил Петер Шпулер.

Он также в целом рассказал о возможной географии поставок и прокомментировал ситуацию вокруг сокращения заказа со стороны российской транспортной компании ООО «Аэроэкспресс». «Там был контракт на поставку 24 поездов. Два из них (прототипы) были произведены в Швейцарии, остальные — на предприятии в Фаниполе. В самый разгар выполнения контракта произошел экономический спад, и это привело к тому, что у заказчика возникли трудности с оплатой контракта. И тогда „Аэроэкспресс“ сократил размер заказа до 11 составов. Мы совместно с финансировавшими банками, страховыми компаниями нашли подходящий вариант решения этого вопроса — смогли из невостребованной части заказа продать 9 поездов в Азербайджан и 4 поезда в Грузию», — рассказал владелец группы компаний «Штадлер».

«Таким образом, мы полностью решили эту проблему. Мы не потеряли денег на этом заказе. „Аэроэкспресс“ очень доволен. Загрузка этих поездов, которые уже эксплуатируются, достигает 98%. И мы продолжаем переговоры с „Аэроэкспрессом“. Возможно, будет следующая партия. Очень важно идти навстречу клиентам в случаях форс-мажоров и кризисов, чтобы совместными усилиями находить выход», — добавил Петер Шпулер.

Говоря о потенциальной географии поставок продукции, производимой предприятиям в Беларуси, он в первую очередь назвал рынки стран СНГ и Евразийского экономического союза. Это также государства Центральной Европы. Но не исключена и работа на далеких рынках, как, например, Латинская Америка. «Думаю, что и мы, как предприятие, и Беларусь в целом можем гордиться, что мы на равных держимся в этой глобальной конкурентной борьбе», — подчеркнул Петер Шпулер.