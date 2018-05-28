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Лакомый участок земли вблизи заказника «Лебяжий» ушел с молотка за 20 миллионов рублей

29.05.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Лакомый участок земли вблизи заказника «Лебяжий» ушел с молотка за 20 миллионов рублей

Всего на участие в торгах было подано 5 заявок. Основная борьба развернулась между двумя участниками -- предположительно ОДО "Айрон" и ООО "Сетко интернешнл". Именно эта неизвестная компания и победила в драматичных торгах, забрав участок за 20 миллионов рублей (около 10 миллионов долларов). В последние минуты торгов борьба была особенно интересной. Сначала соперники добавляли по 100-50 рублей, затем по 10-5 рублей и даже по 1 тысяче рублей. Конец торгам положила ООО "Сетко интернешнл" после того, как добавила еще 500 тысяч рублей. 

От комментариев участники аукциона отказались.

Площадь участка составляет 16,3 гектара. На месте сезонного рынка и «Поля чудес» планируется строительство порядка 60 000 кв.м жилья. Участок граничит с улицами Тимирязева, Ратомской и с ландшафтно-рекреационной зоной заказника. Предполагается, что это будет малоэтажная застройка переменной  этажности. 

Начальная цена лота составила 4 911 074,43 рубля. Ориентировочный размер убытков, причиненных изъятием земельного участка и сносом расположенных на нем строений, составит 4 716 711,67 рубля.

Помимо жилья в квартале жилой застройки запланировано строительство детсада на 230 мест и школы на 510 мест. Под общественную зону отдано около 12 000 кв.м. 

Район будет обеспечен парковками. Они будут разных типов – подземные, многоэтажные встроенные и пристроенные.

Организатором аукциона выступил Минский городской центр недвижимости.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в МГЦН состоялся аукцион по продаже земельного участка – части территории Торгового дома «Ждановичи», примыкающего к заказнику «Лебяжий». Торги были...
 
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