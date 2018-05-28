Лакомый участок земли вблизи заказника «Лебяжий» ушел с молотка за 20 миллионов рублей

Всего на участие в торгах было подано 5 заявок. Основная борьба развернулась между двумя участниками -- предположительно ОДО "Айрон" и ООО "Сетко интернешнл". Именно эта неизвестная компания и победила в драматичных торгах, забрав участок за 20 миллионов рублей (около 10 миллионов долларов). В последние минуты торгов борьба была особенно интересной. Сначала соперники добавляли по 100-50 рублей, затем по 10-5 рублей и даже по 1 тысяче рублей. Конец торгам положила ООО "Сетко интернешнл" после того, как добавила еще 500 тысяч рублей.