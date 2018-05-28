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МАРТ предлагает ввести административную ответственность госслужащих за антиконкурентные действия

29.05.2018 11:21 — Новости Экономики | БелТА  
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МАРТ предлагает ввести административную ответственность госслужащих за антиконкурентные действия
Владимир Колтович. Фото из архива

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается ввести административную ответственность госслужащих за антиконкурентные действия. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сегодня на международной конференции "Антимонопольное регулирование в странах ЕАЭС: основные тренды и практика правоприменения", передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже подготовлен проект нормативного правового акта, который вводит административную ответственность государственных органов и государственных служащих за совершение антиконкурентных действий, - сказал Владимир Колтович. - Понимаю, что эта норма с трудом будет проходить согласование, но мы не видим лучшего инструмента быстрого повышения уровня знаний чиновников при принятии решений в соответствии с нормами о конкуренции".

В Беларуси работает комиссия МАРТ по рассмотрению антимонопольных дел. Если в 2016 году она рассмотрела только одно дело о конкуренции, то в 2017 году - 91 дело, в первом квартале 2018-го - 24 дела. По мнению министра, это говорит о доверии бизнеса к проводимой государственной политике по развитию конкуренции.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается ввести административную ответственность госслужащих за антиконкурентные действия. Об этом сообщил министр...
 
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