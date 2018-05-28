Лавров о выходе Украины из СНГ: Здравый смысл и забота о гражданах становятся заложниками русофобской линии

Белорусская сторона сожалеет о решении Украины выйти из СНГ и советует соседям взвесить все за и против и определиться, что им будет выгоднее в перспективе. Об этом на совместной пресс-конференции в Минске заявили министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров. При этом Россия согласна, что Украина сама должна принимать решения, но действия соседей называет антироссийской линией.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На совместной пресс-конференции министров иностранных дел Беларуси и России в Минске главы ведомств высказали свое отношение к заявлению Украины о выходе из СНГ.

По словам Владимира Макея, Украина сегодня является участником ряда важных соглашений, которые были заключены в СНГ, в том числе «чувствительных», связанных с миграцией, здравоохранением, безвизовым режимом, образованием, пенсионными вопросами и другими важными аспектами взаимной торгово-экономической деятельности.

— Могу лишь высказать отношение белорусской стороны к этому. Конечно, это суверенное право Украины отзывать своих представителей из уставных органов СНГ. Мы обратили внимание, что в последнее время Украина не принимала участие в заседаниях СНГ на высших уровнях. Мы, кстати, очень сожалеем об этом и о принятом решении. Что касается того, будет ли лучше или хуже, надо смотреть. Мы не собираемся заставлять Украину как суверенное государство действовать в том или ином направлении, — заявил Владимир Макей. — Наши украинские партнеры должны взвесить все за и против и определиться, что им будет выгоднее в перспективе: оставаться участников соглашения или нет. В любом случае могу сказать, что мы очень сожалеем об этом решении, потому что с нашей точки зрения СНГ была, есть и остается хорошей площадки для переговоров по всей палитре вопросов нашего сотрудничества.

Глава МИД России Сергей Лавров согласился с Макеем, что украинцы сами должны принять решение. Но при этом руководствоваться здравым смыслом, а не антироссийскими настроениями.

— Я согласен, что это суверенное право Украины, в каких организациях участвовать, в каких нет. Украина должна принять решение о том, насколько тот или иной ее шаг в отношении СНГ будет влиять и как — позитивно или негативно, на ее граждан. Тут мы ничего поделать не можем. Иногда в действиях наших украинских соседей здравый смысл и забота о собственных гражданах становятся заложниками русофобской линии, делаются заявления о том, что необходимо разорвать дипломатические отношения без всякой заботы о тех сотнях, тысячах украинцев, которые работают на территории России, делаются заявления о выходе из СНГ. Ну если захотел, ну выйди, пожалуйста. Но если уж все, что происходит в отношении той или иной ситуации, в которой задействована Россия, делается через антироссийскую, русофобскую призму, мы здесь ничего поделать не можем. Мы будем заинтересованы в том, чтобы взаимодействовать со всеми странами, которые создавали СНГ, потому что от конструктивного взаимодействия напрямую зависит решение многочисленных проблем и вопросов, касающихся жизнедеятельности наших граждан, — заявил Сергей Лавров.

Напомним, в мае президент Украины Петр Порошенко анонсировал выход Украины из международных договоров, достигнутых со странами СНГ, и указом отозвал украинских представителей из уставных органов Содружества.