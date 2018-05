В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тренды в ремонте от Soudal Раньше строители и дизайнеры в ремонте часто использовали пластиковые уголки для эстетического оформления стыков ванны и стены. Сейчас же это решение ушло в...

Раньше строители и дизайнеры в ремонте часто использовали пластиковые уголки для эстетического оформления стыков ванны и стены. Сейчас же это решение ушло в прошлое. Не только с визуальной точки зрения, но и с практической такие пластиковые элементы признаны непригодными. Во-первых, пластик является недорогим материалом с сомнительной экологичностью, который может испортить общее впечатление от красивой плитки. Во-вторых, под такими уголками и бордюрами могут появляться грибок или плесень. Современным решением представляется аккуратная обработка таких стыков герметиком. Необходимо подбирать герметик под цвет затирки или же использовать прозрачный. Например, может подойти Нейтральный санитарный силикон от SOUDAL.Он идеален для затирки и заделки швов большинства строительных материалов, особенно во влажных помещениях. Таких, как ванная комната. Силикон от SOUDAL отличается длительной стойкостью к воздействию плесени и грибков, он не окрашивает пористые поверхности и обладает отличной адгезией даже к таким гладким материалам, как стекло, керамика и глазурованная поверхность, а также поливинилхлорид, акрил и поликарбонат.Еще одним приемом, который раньше часто использовали в ванных комнатах и других помещениях с плиткой, являются пластиковые или металлические элементы для визуального выравнивания стыков внешних и внутренних углов. На данный момент используется металлический угловой профиль под плитку для создания идеального прямого угла. Для отделочных работ после укладки плитки на стыках используют герметики.Гибридный клей-герметик Fix All Flexi от SOUDAL предназначен как раз для таких работ. Он практически не имеет запаха, не выделяет летучих органических соединений, поэтому соответствует требованиям классификации Emicode EC1 Plus. Также этот клей стоек к воздействию слабых кислот, щелочей, растворителей и масел, поэтому ему не страшна уборка моющими средствами.Больше не актуальны и порожки, которые использовались для маскировки стыков между плиткой и паркетом или ламинатом. Чаще всего такие порожки были необходимы для нивелирования перепадов высот, а также для того, чтобы скрыть неаккуратные швы и срезы. На данный момент принято не маскировать недостатки и мелкие неточности дополнительными элементами, а подгонять материалы по высоте и оформлять стык герметиком.Для этих целей также подойдет клей Fix All Flexi. Поскольку это чрезвычайно эластичный клей, он пригоден даже для соединения элементов в конструкциях, подвергающихся вибрациям. Он химически нейтрален, не вступает в реакцию с поверхностями, поэтому не оставляет пятен на краях пористых материалов. В линейке представлены коричневый, черный, белый и серые цвета, которые могут подойти ко многим материалам. Однако если хочется идеального соответствия, то отвердевший клей можно окрашивать.www.soudal.ru