В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Платформа подключения солнечных ячеек Panasonic Компания Meyer Burger Technology объявила о подписании соглашения с Panasonic Solar относительно установки и ускоренной оценки своей платформы SWCT для подключения...

Компания Meyer Burger Technology объявила о подписании соглашения с Panasonic Solar относительно установки и ускоренной оценки своей платформы SWCT для подключения солнечноэнергетических ячеек HIT. Благодаря технологии гетеросоединения ячеек Panasonic является одним из пионеров разработки и производства высокоэффективных солнечных элементов и модулей. Используя технологию SmartWire Connection от Meyer Burger для подключения своих ячеек HIT, Panasonic ожидает дальнейшего увеличения мощности своих высокоэффективных фотоэлектрических модулей. Новаторская технология подключения SmartWire от Meyer Burger использует инновационный электропровод из фольги с 24 идеально выровненными проводами для подключения солнечных батарей. Это уменьшает потребление серебра на гетеросекционный солнечный модуль более чем на 50 процентов.Что в свою очередь снижает издержки производства для изготовителей солнечных модулей. Полученная плотноконтактная матрица позволяет модулям SWCT легко справляться с увеличением мощности, необходимой для высокоэффективных солнечных элементов, что позволяет повысить производительность солнечных модулей SWCT.Полученная структура модуля SWCT значительно усиливает его стабильность и увеличивает срок службы. Сегодня эта мощная комбинация более высокого энергетического выхода, более длительного срока службы модуля и более низких производственных затрат делает SWCT самым экономичным способом подключения солнечных элементов на рынке.Фотомодули HIT от Panasonic имеют уникальную кремниевую гетеросоединительную структуру, состоящую из кристаллической кремниевой подложки и слоев аморфного кремния. Эта технология обеспечивает формирование соединения солнечных элементов путем окружения кристаллической кремниевой пластины слоем аморфного кремния.Его высокая способность пассивации компенсирует многочисленные дефекты, возникающие вокруг поверхности кремниевой пластины. Благодаря лучшей в отрасли эффективности преобразования и отличным термическим характеристикам Panasonic добивается высокой мощности даже в ограниченном пространстве.www.meyerburger.com