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Из льняного волокна изготовлены профили для голландского моста

29.05.2018 12:27 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Компания Exel Composites поставила 6 километров биокомпозитных профилей для инновационного моста в городе Берген-оп-Зом, Нидерланды. Это первый в мире виадук, отремонтированный с использованием биоматериалов. Структурные профили Exel, изготовленные из биосмолы, армированной льняным волокном, использованы для создания привлекательных боковых экранов моста.
Виадук Zoomland пересекает шоссе A58 к востоку от города Берген-оп-Зом. Он является частью нового велосипедного и пешеходного маршрута и соединяет два региона заповедника, обеспечивая fauna passage для представителей дикой природы. В рамках своего видения устойчивой экономики замкнутого цикла для своего города совет города Берген-оп-Зом уже реализовал биологические материалы в ряде проектов. Биообновление виадука Zoomland представляет собой еще один шаг вперед в этой стратегии.

Обеспечение эффективности и долговечности природных материалов в наружной среде является технически сложным, и для реализации этой цели была собрана многопрофильная команда, в том числе строительный эксперт Dura Vermeer, LOLA Landscape Architects и компания Millvision, осуществляющая бизнес-консалтинг и специализирующаяся на проектах на основе биосовместимости.

Exel Composites, накопившая полувековой опыт разработки композитных решений самых сложных задач, стала бесспорным выбором в качестве производителя биоэкранов, предусмотренных с обеих сторон моста. Являясь сильным визуальным элементом дизайна, форма экранов символизирует пологие холмы окружающей сельской местности. Стойки, используемые для создания экранов, имеют разную высоту в пределах 4, 5 метра, и каждая из них состоит из шести пултрузионных композитных коробчатых профилей поперечным сечением 25 на 90 миллиметров.

Таким образом, Exel предоставляет профили различной длины для создания необходимой формы. Компания также выполнила проектное согласования цветов, что является проблемой при использовании натуральных материалов, не забыв и о качестве поверхности. В отличие от большинства промышленных областей применения, где требуются гладкие поверхности, данным мостовым профилям необходим естественный вид.

Итак, Exel предоставила легкие композитные профили подрядчику Dura Vermeer, который собрал их на стальных каркасах, а затем перевез их на объект, где они были установлены за три ночи. Реконструкция также заключалась в замене существующих стальных направляющих деревянными аналогами, установке информационных панелей и расширении fauna passage. Мост был официально открыт в декабре 2017 года.

www.exelcomposites.com
 
 
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Компания Exel Composites поставила 6 километров биокомпозитных профилей для инновационного моста в городе Берген-оп-Зом, Нидерланды. Это первый в мире виадук,...
 
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