В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Противопожарная защита самого высокого в мире деревянного здания Mjøstårnet станет самым высоким деревянным зданием в мире. Но вдруг пожар? Меры пожарной безопасности, которые были реализованы при строительстве Mjøstårnet,...

Mjøstårnet станет самым высоким деревянным зданием в мире. Но вдруг пожар? Меры пожарной безопасности, которые были реализованы при строительстве Mjøstårnet, делают многоэтоажное деревянное здание намного безопаснее, чем аналогичное здание из традиционных железобетонных конструкций. Mjøstårnet является одним из самых безопасных зданий на побережье озера Мьёса и может выдерживать даже обширный пожар, говорит Эвен Андерсен. Он является пожарным консультантом компании Sweco Norge, ответственной за пожарную безопасность здания. Высота 18-этажного деревянного здания Mjøstårnet составит 81 метр. По завершении строительства в 2019 году это будет самое высокое деревянное здание в мире. Древесина является легковоспламеняющимся материалом, и до 1997 года в Норвегии было запрещено строить деревянные дома высотой более трех этажей. Все еще действовал старый Brick law, который был принят после пожара в Олесунне в 1904 году.С тех пор многое изменилось, а компанией Moelven Limtre накоплен многолетний опыт строительства высоких и огнестойких деревянных зданий. Все дело в использовании глулам-балок, говорит генеральный директор Moelven Limtre Руне Абрахамсен. Речь идет о клееных профилированных брусьях, или glued laminated timber, сокращенное международное обозначение Glulam.Огонь, разведенный в камине, не будет гореть, если не будет ничего на растопку. В большом бревене быстро развивается слой древесного угля, но огонь выгорает сам по себе. Здание, о котором идет речь, спроектировано, чтобы противостоять выгоранию. Это означает пожар, который может свободно развиваться без активного тушения.Глулам-конструкции сохраняют свою несущую способность при таком пожаре. Огневые испытания показывают, что glulam-балка приобретает защитный слой угля, который лишает огонь возможности продолжать свое движение, и огонь гаснет. Даже после длительного контакта с огнем глулам-конструкция таких размеров, как те, из которых возводится Mjøstårnet, будет иметь достаточно большое несущее ядро свежей древесины.Кроме того, конструкции расположены на достаточном расстоянии друг от друга, так что огонь не может распространяться сам по себе, когда возникло возгорание. Это предотвращает разрушение здания даже в случае, если загорится мебель, говорит Эвен Андерсен. В дополнение к всему вышеизложенному при проектировании и строительстве Mjøstårnet был реализован ряд дополнительных мер, которые обычно не принимаются при железбетонном строительстве.Например, фасад защищен от распространения огня, в здании имеется высоконапорная спринклерная система, и каждая отдельная комната на каждом этаже спроектирована как индивидуальная огневая ячейка. Это сделано для предотвращения быстрого распространения огня в следующую комнату.www.moelven.com