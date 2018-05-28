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Пресечена преступная схема хищения денег на борисовском "Автогидроусилителе"
29.05.2018 14:56 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 29 мая. В Борисове возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств на ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель".
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, обвиняемыми признаны исполняющий обязанности начальника бюро отдела материально-технического снабжения завода и кладовщик, а также директор минского ООО.
По данным следствия, обвиняемые для хищения денежных средств использовали преступную схему, связанную с оформлением бестоварных накладных, в которых содержалась информация о поставке в адрес борисовского предприятия товарно-материальных ценностей. За якобы поставленный металл с расчетного счета завода в адрес фирмы производился перевод денежных средств, которые затем обналичивались и делились между участниками преступного сговора.
По одному из фактов таким способом фигуранты завладели денежными средствами более чем на 20 тыс. рублей. Следователи располагают данными о нескольких эпизодах противоправной деятельности, осуществленной с мая 2016 года по март 2018 года.
Следствием проводятся проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, допрашиваются работники и должностные лица, изучается изъятая документация, осуществляется производство криминалистических экспертиз. На имущество фигурантов, в числе которого и автомобили, наложен арест.
Действия обвиняемых квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере, группой лиц (ч. 3 ст. 210 УК).
Обвиняемые заключены под стражу.
Факты противоправной деятельности были установлены в ходе проверки, проведенной работниками управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 29 мая. В Борисове возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств на ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель". Как сообщила БелаПАН...
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