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Обсудили velcom, пригласили друг друга в гости. Лукашенко поговорил по телефону с канцлером Австрии

29.05.2018 16:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и пообщался 29 мая по телефону с канцлером Австрии Себастианом Курцем. Пресс-служба главы государства отмечает, что разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.


Себастиан Курц. Фото: Reuters

Канцлер проинформировал президента Беларуси о изменениях, которые произошли на политическом поле Австрии. В свою очередь Лукашенко поздравил Курца с назначением на пост федерального канцлера Австрии.

Во время телефонного разговора стороны обсудили наработанные между странами контакты в различных сферах и сошлись во мнении, что их ни в коем случае нельзя потерять. Курц пригласил Лукашенко посетить Австрию. Президент приглашение принял и сделал ответное — приехать в Беларусь в сопровождении деловых кругов.

Стороны также уделили внимание обсуждению прошедшего в Минске международного форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» экспертной инициативы «Минский диалог».

«Себастиан Курц подчеркнул положительные итоги состоявшейся конференции. Кроме того, была обсуждена запланированная к проведению осенью текущего года в Беларуси встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Федеральный канцлер выразил готовность поддержать и оказать помощь по всем направлениям в проведении данного мероприятия», — сказано в сообщении.

Лукашенко отметил позитивную динамику в развитии белорусско-австрийских отношений и выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия, обозначив приверженность дальнейшему развитию сотрудничества с Австрией.

Речь шла о взаимодействии в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Австрия прочно вошла в число ведущих инвестиционных партнеров Беларуси. Лукашенко и Курц коснулись в разговоре темы функционирования белорусского сектора телекоммуникаций, в частности, работы на рынке и дальнейшего развития компании velcom, которая является дочерней компанией австрийского холдинга «Telekom Austria AG».

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и пообщался 29 мая по телефону с канцлером Австрии Себастианом Курцем. Пресс-служба главы государства отмечает, что...
 
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