ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Если для страны достаточно одной "Белавиа"...". Власти думают о демонополизации шести рынков

29.05.2018 16:02 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В течение года будет рассмотрен вопрос о возможной демонополизации шести отраслей экономики. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в ходе международной конференции «Антимонопольное регулирование в странах ЕАЭС: основные тренды и практики правоприменения».

В настоящее время Международная финансовая корпорация (МФК) и Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) совместно разрабатывают программу развития конкуренции в Беларуси. В ее рамках проводится анализ законодательства о конкуренции, полномочий МАРТа, антимонопольных запретов, ситуации на рынках. Определены шесть пилотных секторов экономики для приоритетного и детализированного анализа на предмет выявления ограничивающих конкуренцию норм. В указанную группу отраслей включены: электросвязь, электроэнергетика, газоснабжение, авиаперевозки пассажиров, грузовые железнодорожные перевозки, страхование (перестрахование).

Кроме того, проводится подготовительная работа по расчету индекса регулирования товаров и услуг (PMR). Для этого используется методология ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития).

Дело в том, что Беларусь до сих пор не фигурирует ни в одном из мировых рейтингов конкурентоспособности. Недавно на правительственном уровне было принято решение провести такую оценку. Ставка сделана на ОЭСР, которая каждые пять лет для всех стран-членов организации и других заинтересованных стран рассчитывает индекс PMR, который дает оценку состояния конкуренции как в определенных отраслях, так и в экономике в целом.

— Значение этого индекса для Беларуси будет известно либо в конце текущего года, либо в начале следующего. По нему мы сможем посмотреть, как уровень конкуренции в Беларуси соответствует средним значениям ОЭСР, как мы выглядим на фоне соседних стран, — уточнила глава офиса МФК в Беларуси Ольга Щербина.

Что это даст белорусским властям для принятия дальнейших решений?

— Индекс покажет развитие конкуренции в определенной отрасли. Потом межведомственная комиссия при первом вице-премьере Василии Матюшевском примет решение, какие сферы будет уместно демонополизировать, — сказал Владимир Колтович. — Конкуренция ради конкуренции не нужна. Например, если мы увидим, что для нашей страны достаточно эффективно одной авиакомпании «Белавиа» и не нужно никаких изменений, то выберем этот путь. Там где надо сохранить монополию, то она будет сохранена. Вместе с тем создадим «дорожные карты» по каждой отрасли, где по годам будет расписано, что и как надо делать, чтобы демонополизировать рынки.

Глава МАРТа также сказал, что предлагается ужесточить контроль за тарифами естественных монополий. «Сегодня идет работа над законопроектом о естественных монополиях. Он предусматривает ужесточение контроля за формированием стоимости услуг субъектов естественных монополий и повышение прозрачности тарифообразования», — пояснил он.

Владимир Колтович рассказал о работе министерской комиссии по рассмотрению антимонопольных дел. Если в 2016 году она рассмотрела только одно дело о конкуренции, то в 2017 году — 91 дело, в первом квартале 2018-го — 24 дела. «Бизнес поверил, что есть госорган, который стоит на страже интересов государства с точки зрения развития конкуренции», — резюмировал министр.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь до сих пор не фигурирует ни в одном из мировых рейтингов конкурентоспособности. Недавно на правительственном уровне было принято решение провести такую...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь предложила России возобновить переговоры по цене на газ - Семашко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика