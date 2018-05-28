"Если для страны достаточно одной "Белавиа"...". Власти думают о демонополизации шести рынков

В течение года будет рассмотрен вопрос о возможной демонополизации шести отраслей экономики. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в ходе международной конференции «Антимонопольное регулирование в странах ЕАЭС: основные тренды и практики правоприменения».

В настоящее время Международная финансовая корпорация (МФК) и Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) совместно разрабатывают программу развития конкуренции в Беларуси. В ее рамках проводится анализ законодательства о конкуренции, полномочий МАРТа, антимонопольных запретов, ситуации на рынках. Определены шесть пилотных секторов экономики для приоритетного и детализированного анализа на предмет выявления ограничивающих конкуренцию норм. В указанную группу отраслей включены: электросвязь, электроэнергетика, газоснабжение, авиаперевозки пассажиров, грузовые железнодорожные перевозки, страхование (перестрахование).

Кроме того, проводится подготовительная работа по расчету индекса регулирования товаров и услуг (PMR). Для этого используется методология ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития).

Дело в том, что Беларусь до сих пор не фигурирует ни в одном из мировых рейтингов конкурентоспособности. Недавно на правительственном уровне было принято решение провести такую оценку. Ставка сделана на ОЭСР, которая каждые пять лет для всех стран-членов организации и других заинтересованных стран рассчитывает индекс PMR, который дает оценку состояния конкуренции как в определенных отраслях, так и в экономике в целом.

— Значение этого индекса для Беларуси будет известно либо в конце текущего года, либо в начале следующего. По нему мы сможем посмотреть, как уровень конкуренции в Беларуси соответствует средним значениям ОЭСР, как мы выглядим на фоне соседних стран, — уточнила глава офиса МФК в Беларуси Ольга Щербина.

Что это даст белорусским властям для принятия дальнейших решений?

— Индекс покажет развитие конкуренции в определенной отрасли. Потом межведомственная комиссия при первом вице-премьере Василии Матюшевском примет решение, какие сферы будет уместно демонополизировать, — сказал Владимир Колтович. — Конкуренция ради конкуренции не нужна. Например, если мы увидим, что для нашей страны достаточно эффективно одной авиакомпании «Белавиа» и не нужно никаких изменений, то выберем этот путь. Там где надо сохранить монополию, то она будет сохранена. Вместе с тем создадим «дорожные карты» по каждой отрасли, где по годам будет расписано, что и как надо делать, чтобы демонополизировать рынки.

Глава МАРТа также сказал, что предлагается ужесточить контроль за тарифами естественных монополий. «Сегодня идет работа над законопроектом о естественных монополиях. Он предусматривает ужесточение контроля за формированием стоимости услуг субъектов естественных монополий и повышение прозрачности тарифообразования», — пояснил он.

Владимир Колтович рассказал о работе министерской комиссии по рассмотрению антимонопольных дел. Если в 2016 году она рассмотрела только одно дело о конкуренции, то в 2017 году — 91 дело, в первом квартале 2018-го — 24 дела. «Бизнес поверил, что есть госорган, который стоит на страже интересов государства с точки зрения развития конкуренции», — резюмировал министр.