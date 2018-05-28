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Беларусь предложила России возобновить переговоры по цене на газ - Семашко

29.05.2018 15:56 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь предложила России возобновить переговоры по цене на газ - Семашко
Фото из архива

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси предложило правительству России в новом составе возобновить переговоры по цене на газ, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В четверг на прошлой неделе я отправил приветственное письмо в адрес нынешнему визави (заместителю председателя правительства России Дмитрию Козаку. - Прим. БЕЛТА.) и попросил определиться на предмет продолжения наших переговоров, - сказал Владимир Семашко. - Сейчас мы должны войти в новый этап переговоров, для того чтобы определить формулу ценообразования при создании единого евразийского рынка электроэнергии и единого рынка нефти и газа".

Вице-премьер напомнил, что 13 апреля 2017 года Беларусь и Россия подписали пакетным принципом семь документов, в том числе три межправительственных соглашения. "Они по большей части отработаны. Вопрос по газу мы решили в прошлом году наполовину. Оговорили формулу ценообразования, установили фиксированные цены на 2018, 2019 годы. В этом году цена составляет $129 за 1 тыс. куб.м газа, в следующем году будет $127 за 1 тыс. куб.м, несмотря на то, что прослеживается тенденция повышения цен на нефть, а значит, и на газ. Касательно нефтяных дел все отрегулировали. Убежден, что модернизированные НПЗ будут в полном объеме обеспечены нефтью", - отметил он.

Владимир Семашко принял сегодня участие в открытии Белорусского промышленного форума в минском Футбольном манеже. Он проинформировал, что темп роста промышленного производства за январь-апрель текущего года составил 108,8%. "Думаю, что с примерно таким же темпом закончим нынешний год. Промышленность должна развиваться за счет инвестиций, инноваций, для этого созданы условия", - сказал он.

По словам вице-премьера, Белорусский промышленный форум уже показал свою эффективность. "Это площадка, где специалисты могут обменяться мнениями, продемонстрировать свои достижения и выгодно продать разработки. Желаю участникам форума плодотворных контактов, которые приводили бы к заключению контрактов", - резюмировал Владимир Семашко.

Белорусский промышленный форум продлится по 1 июня. В нем представлены экспоненты из 11 стран, пять российских региональных стендов. В программе значатся более 50 мероприятий. Центральное место занимает XXI Международная специализированная выставка "ТехИнноПром", где тема четвертой промышленной революции (Industry 4.0) придаст выставке особое звучание. В деловой программе "ТехИнноПром" содержится 23 специализированных мероприятия. Масштабными и содержательными запланированы пленарное заседание "Беларусь - место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики", международный симпозиум "Технологии. Оборудование. Качество", международный научно-практический симпозиум "Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси предложило правительству России в новом составе возобновить переговоры по цене на газ, сообщил сегодня...
 
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