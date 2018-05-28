Jysk расширяется в Беларуси. Пятый магазин откроется в Чижовке

Сеть магазинов датских товаров для повседневной жизни и для отдыха Jysk откроет 12 июля свой пятый магазин в Беларуси. Об этом говорится в сообщении ритейлера.



Фото: Станислав Коршунов

Новый Jysk разместится в минском гипермаркете Prostore по улице Уборевича. Площадь магазина составит 2,2 тыс. кв. м, будет создано 22 новых рабочих места.

«Беларусь в 2018 году для нас является приоритетным рынком, поэтому ему уделяется огромное внимание. Мы готовы к серьезным инвестициям. В течение пяти лет есть планы открыть до 35 магазинов. Наша стратегия предусматривает арендовать помещения не по конкретной ставке, а предлагать торговым центрам приемлемый процент с оборота. Арендатор и владелец торгового центра — партнеры, поэтому данная схема учитывает интересы обоих», — пояснила представитель Jysk на рынках стран Балтии и Беларуси Даце Зундуре.

По словам директора по маркетингу Jysk в странах Балтии и Беларуси Кястутиса Исакаса, шесть месяцев работы магазина Jysk в Бресте показали прекрасные результаты, поэтому скандинавские магазины площадью 2 тыс. кв. м появятся в будущем во всех городах, где проживает более 100 тысяч человек, — в Гомеле, Могилеве, Гродно, Полоцке-Новополоцке, Бобруйске, Орше, Барановичах, Пинске, Солигорске, Лиде, Мозыре. Для небольших городов ритейлер разработал формат магазинов площадью 1,2 тыс. кв. м. «Для нашей компании интересны такие города, как Речица, Молодечно, Слуцк, Жлобин, Светлогорск, Борисов», — сказал Исакас.

Jysk также расширяет сотрудничество с белорусскими производителями товаров для дома и быта. «Наш эксперимент разместить заказы на производство товаров в Беларуси для рынка Прибалтики полностью оправдался. Рост поставок из Беларуси в наши магазины в Литве, в Латвии и Эстонии измерятся в сотнях тысяч евро. Речь идет о матрасах и мебели», — сказала Зундуре.

В настоящее время Jysk, имеющий 2600 магазинов, представлен по всей Европе, за исключением Ирландии, Люксембурга и Лихтенштейна. Недавно Jysk поставил перед собой цель расти глобально.