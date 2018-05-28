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Совет Европы об исполнении двух приговоров в Беларуси: В Европе смертной казни нет места

29.05.2018 17:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сообщение о еще двух казнях в Беларуси в этом месяце носят тревожный характер. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Генерального секретаря Совета Европы Дэниела Хольтгена.


Фото: Reuters

Напомним, 29 мая во время рассмотрения в Верховном суде апелляции Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко, которые получили смертный приговор за убийство трех человек, стало известно об исполнении приговора в отношении двух других смертников: 33-летнего Алексея Михалени и 31-летнего Виктора Летова.

«Совет Европы призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к его окончательной ликвидации. В Европе смертной казни нет места», — говорится в комментарии представителя Совета Европы.

По последним данным, смертной казни в Беларуси ожидают четыре человека, включая Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко, которые 28 мая обжаловали приговор. Напомним, Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь.

 
 
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Сообщение о еще двух казнях в Беларуси в этом месяце носят тревожный характер. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Генерального секретаря Совета Европы...
 
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