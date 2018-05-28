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Grundfos получил премию German Design Award за лучший продуктовый дизайн

29.05.2018 12:49 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Концерн Grundfos стал обладателем немецкой национальной премии в сфере продуктового дизайна German Design Award. Насосная установка GRUNDFOS SCALA2 и терминал для раздачи воды GRUNDFOS AQtap признаны лучшими продуктами в категориях Энергетика и Промышленность соответственно. Жюри, в состав которого вошли представители ведущих немецких профильных вузов и специалисты-практики, высоко оценили работу дизайнеров и инженеров концерна. В частности, говоря о SCALA2, эксперты отметили, что установка удивительно компактна и отличается эффективностью, надежностью и бесшумностью. Терминал для платной раздачи воды AQtap был выделен среди других претендентов на победу за функциональный дизайн корпуса устройства, который не только защищает систему от внешних воздействий, но и делает несложным процесс установки и эксплуатации водного терминала. Это в полной мере отвечает классическому требованию соответствия формы и функции, пояснили в жюри.

Установка терминалов для платной раздачи воды есть одно из решений Grundfos в рамках выполнения обязательств устойчивого развития, обеспечение водой населения в развивающихся странах. В терминалах AQtap каждый желающий может получить необходимое количество воды. Цена на ресурс определяется соглашением между обществом и муниципальной организацией.

Подобная модель водоснабжения обеспечивает поставщику финансовую безопасность и гарантирует прозрачность его деятельности. Отметим, что у концерна существуют решения и для засушливых регионов. Одно из них, это система AQpure на базе скважинного насоса SQflex, работающего от солнечной энергии. Установка содержит фильтры для очистки загрязненной и речной воды до состояния, при котором она становится пригодной к применению в быту и даже для питья.

Реализация стратегии устойчивого развития Grundfos есть одно из направлений деятельности концерна. Grundfos входит в число участников Глобального договора ООН Цели устойчивого развития. В числе 17 провозглашенных ООН целей Grundfos уделяет особое внимание обеспечению повсеместной доступности к воде и санитарным условиям, а также борьбе с изменением климата.

Премия German Design Award создана в 1969 году по инициативе Министерства экономики и технологии Германии. Она вручается компаниям за достижения в области продуктового дизайна в разных секторах промышленности. Это и производство бытового и промышленного оборудования, и изготовление товаров народного потребления, предметов мебели, одежды.

Участники соревнуются в номинациях, разделенных на три категории. А именно, Лучший коммуникативный дизайн, Excellent Communications Design, Лучший продуктовый дизайн, Excellent Product Design и Универсальный дизайн, Universal Design. В 2017 году Grundfos также был среди победителей престижного соревнования. Тогда награду взял циркуляционный насос GRUNDFOS ALPHA3.

www.grundfos.ru
 
 
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Концерн Grundfos стал обладателем немецкой национальной премии в сфере продуктового дизайна German Design Award. Насосная установка GRUNDFOS SCALA2 и терминал для раздачи воды GRUNDFOS...
 
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