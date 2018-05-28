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Основные возможности и технические проблемы туннелирования

29.05.2018 13:42 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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По оценкам Организации Объединенных Наций, к 2050 году около 70 процентов всех людей будут жить в городах. Поэтому управление городскими районами стало одной из важнейших задач развития XXI века. Обеспечение жильем, общественным транспортом, электричеством, водой и объектами санитарии плотно обитающего городского населения станет все более сложным. И потребует, чтобы градостроители все чаще использовали подземное пространство. Устойчивость стала ключевой проблемой городского развития, и использование подземелий может не только ограничивать воздействие на окружающую среду на поверхности, но также способствовать экономическому росту и удовлетворению растущих потребностей общества.

Поэтому вполне закономерно, что в рамках прошедшего с 21 по 26 апреля 2018 года в Дубаи World Tunnel Congress 2018 состоялся двухдневный семинар "Основные возможности и технические проблемы туннелирования". Прошедшее 21-22 апреля мероприятие было организовано и проведено организациями United Arab Emirates Society of Engineers и ITACET Foundation.

В первый день участники семинара ознакомились с основами туннелирования. Им были представлены преимущества и недостатки использования подземного пространства, особенно в городских районах. Продемонстрированы иллюстрированные примеры со всего мира. Спикеры рассмотрели устойчивые подземные решения для городского планирования.

Самое активное участие в обсуждениях приняли основные заинтересованные стороны, имеющие отношение и к разработке, и к строительству, и к эксплуатации таких решений. Был сделан очень сильный акцент на процесс принятия решений. А также на такие аспекты управления проектами, как юридические и компенсационные вопросы.

Во второй день этого мероприятия основное внимание было уделено более сложным техническим аспектам, связанным с туннелированием. Это и наземные исследования, и основные проектные параметры, и различные методы строительства, и области их применения. После чего перешли к рассмотрению подземных сооружений, пригодных для конкретных целей. Например, для хранения энергии. Были представлены многочисленные тематические исследования. Были и плодотворные контакты слушателей и лекторов.

www.wtc2018.ae
 
 
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По оценкам Организации Объединенных Наций, к 2050 году около 70 процентов всех людей будут жить в городах. Поэтому управление городскими районами стало одной из...
 
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