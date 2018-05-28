В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так GRUNDFOS представляет новую установку повышения давления CMBE TWIN Концерн GRUNDFOS объявляет о выходе в продажу комплектной насосной установки повышения давления GRUNDFOS CMBE TWIN, предназначенной для малоэтажных зданий и ирригационных...

Концерн GRUNDFOS объявляет о выходе в продажу комплектной насосной установки повышения давления GRUNDFOS CMBE TWIN, предназначенной для малоэтажных зданий и ирригационных систем. Установка CMBE TWIN состоит из двух электронно регулируемых насосов CMBE, установленных на одной раме и связанных между собой встроенным программным обеспечением. Такая конструкция позволяет насосам поддерживать постоянное давление, работая в каскадном режиме или в режиме резервирования. Функция Multi-Master и датчик давления у каждого из насосов обеспечивают одинаковую наработку часов, а также полное резервирование системы.Обычно в установках повышения давления система работает только по одному датчику. В таком случае в связке может быть лишь один главный насос. Или требуется отдельный шкаф управления. В CMBE TWIN датчик давления есть у каждого насоса. Это означает, что любой из них в любой момент может взять на себя роль главного. График работы насосов определяется системой автоматически, комментирует Максим Семенов, руководитель отдела продуктового менеджмента компании Грундфос.Помимо датчиков давления в CMBE TWIN для каждого насоса предусмотрены обратные клапаны и мембранные баки емкостью 2 литра.Установкой CMBE TWIN можно управлять как с лицевой панели насосов, так и дистанционно, через приложение Grundfos GO Remote. Для дистанционного управления к насосу необходимо подключить модуль связи MI.Значительное преимущество установки CMBE TWIN для профессионального применения состоит в возможности взаимодействовать с системами диспетчеризации по любому протоколу связи. Это реализуемо с помощью модулей связи CIM, поддерживающих нужный протокол.Установка доступна для заказа в двух вариантах подключения питания. С предустановленными двумя кабелями длиной по 1,5 метра с вилками Sсhuko или с клеммными колодками в электродвигателе каждого насоса. Установки CMBE TWIN производятся в Венгрии и Германии, оборудование уже доступно к заказу.www.grundfos.ru