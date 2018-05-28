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Олексин займется табачным производством в Шабанах. Для этого меняют границы Минска
29.05.2018 18:23 — Новости Экономики | Tut.by
Для развития табачного производства в Шабанах депутаты Мингорсовета проголосовали за изменение границ столицы, сообщает
Участок площадью 1,48 гектара, расположенный на территории промышленной зоны Шабаны, предлагается включить в состав Минской области и Минского района для реализации инвестиционного проекта по развитию табачной отрасли.
— Это промышленная зона, жилые здания на указанной территории отсутствуют, — сказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович.
Предполагаемый объем инвестиций составит около 100 миллионов рублей. Будет создано около 200 рабочих мест.
Как рассказали TUT.BY два информированных источника, инвестпроект реализует подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания.
— Проект реализуется в рамках
Источник, близкий к Алексею Олексину, отказался от комментариев.
Интересы Алексея Олексина сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе. А в конце 2017 года власти доверили его компании «Энерго-Оил» создание единой товаропроводящей сети, которая будет продавать табачную продукцию как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Недавно же «Энерго оил»
Олексин — бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами президента Беларуси. Он раньше был партнером Юрия Чижа. Однако в 2012 году их пути разошлись.
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Именно Алексею Олексину власти недавно доверили торговлю сигаретами.
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