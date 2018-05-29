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В воскресенье в Куропатах пройдет митинг-реквием, посвященный 30-й годовщине открытия урочища
29.05.2018 22:21 — Новости Экономики | Tut.by
В воскресенье, 3 июня, в урочище Куропаты пройдет митинг-реквием «День памяти о геноциде», посвященный 30-й годовщине открытия Куропат — места массового захоронения жертв НКВД 1937−1940 годов.
Заявитель акции — партия КХП-БНФ, зампред партии Сергей Попков у себя в
«Около Креста Страстей будет развернута выставка фотоматериалов и документов на стендах, состоятся выступления. Затем будет шествие на „Голгофу“, к возвышенности в центре мемориала. Опять будут говорить выступающие, состоится декламация стихов, посвященных Куропатам, и произведений белорусских поэтов расстрелянного поколения», — написал Попков.
Акция согласована с Мингорисполкомом.
Напомним, на днях стало известно, что несостоявшийся комплекс «Бульбаш-холл», переименованный в «Поедем поедим», построенный возле урочища Куропаты — места массового захоронения жертв НКВД 1937−1940 годов, откроется 1 июня. От крестов, установленных по периметру расстрельного леса, развлекательный комплекс отделяют несколько десятков метров.
Один из лидеров оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец
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Начало акции - в 13 часов, окончание - в 16.00. Планируется зажигание свечей, возложение цветов на могилы жертв расстрелов, чтение стихов расстрелянных поэтов.
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