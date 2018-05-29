В воскресенье в Куропатах пройдет митинг-реквием, посвященный 30-й годовщине открытия урочища

В воскресенье, 3 июня, в урочище Куропаты пройдет митинг-реквием «День памяти о геноциде», посвященный 30-й годовщине открытия Куропат — места массового захоронения жертв НКВД 1937−1940 годов.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Заявитель акции — партия КХП-БНФ, зампред партии Сергей Попков у себя в Facebook написал, по какому сценарию она пройдет: начало акции — в 13 часов, окончание — в 16.00. Планируется зажигание свечей, возложение цветов на могилы жертв расстрелов, чтение стихов расстрелянных поэтов.

«Около Креста Страстей будет развернута выставка фотоматериалов и документов на стендах, состоятся выступления. Затем будет шествие на „Голгофу“, к возвышенности в центре мемориала. Опять будут говорить выступающие, состоится декламация стихов, посвященных Куропатам, и произведений белорусских поэтов расстрелянного поколения», — написал Попков.

Акция согласована с Мингорисполкомом.

Напомним, на днях стало известно, что несостоявшийся комплекс «Бульбаш-холл», переименованный в «Поедем поедим», построенный возле урочища Куропаты — места массового захоронения жертв НКВД 1937−1940 годов, откроется 1 июня. От крестов, установленных по периметру расстрельного леса, развлекательный комплекс отделяют несколько десятков метров.

Один из лидеров оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец считает провокацией открытие ресторанного комплекса именно сейчас. Он рассказал, что защитники Куропат планируют «культурно и настойчиво предложить владельцам зданий передать их общественности для создания музея сталинских репрессий».