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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности в сфере строительства жилья

29.05.2018 22:04 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 29 мая. Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении обвиняемого в незаконной предпринимательской деятельности по ч. 2 ст. 233 УК.

Как сообщает Генпрокуратура, обвиняемому инкриминировано то, что он, действуя с целью получения дохода в особо крупном размере, с использованием подставных лиц, не осведомленных о преступной деятельности, с апреля 1999 по июль 2014 года, без регистрации в установленном законом порядке, совместно с еще одним фигурантом покупал ветхие одноэтажные жилые дома и земельные участки на территории усадебной застройки в Минске (улицы Чайковского, Весенняя, Псковская, Светлая, Ильменская, Заслонова, Севастопольская, Парниковая).

По информации следственных органов, обвиняемый организовывал снос приобретенных домов и строил на их месте новые двух- или трехэтажные объекты недвижимости. Одновременно он оказывал услуги гражданам по организации строительства домов. Впоследствии обвиняемый реализовывал гражданам жилые помещения в возведенных домах, а также земельные участки.

От незаконной предпринимательской деятельности обвиняемый, как сообщают в УСК по Минской области, получил доход в сумме 2,4 млн рублей.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемого, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления.

Обвиняемый находится под стражей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 мая. Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении обвиняемого в незаконной...
 
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