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Россельхознадзор вернул полтонны могилевской колбасы, произведенной на месяц раньше заявленной даты
29.05.2018 21:03 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 29 мая. В пункте принятия уведомлений "Красный Камень" управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запретило ввоз готовых мясных изделий, выработанных филиалом ОАО "Могилевский мясокомбинат".
По информации ведомства, груз общей массой 585,1 кг перевозился в Тульскую область.
При проведении контроля было установлено, что фактическая дата выработки продукции "Руляда папричная" 24 апреля, указанная на маркировочной этикетке, не соответствовала дате выработки (24 мая), указанной в удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также ветеринарном сертификате, выданном белоруской государственной ветеринарной службой 24 мая.
В связи с фактическим отсутствием гарантий качества и безопасности на часть перевозимой продукции было принято решение вернуть груз отправителю.
Кроме того, возвращено отправителю 20 тонн сладкосливочного масла производства ОАО "Октябрьский завод СОМ" (Гомельская область). Груз массой 20 тонн направлялся в Москву и сопровождался ветеринарным сертификатом, выданным белорусской государственной ветеринарной службой. При досмотре "доступной части продукции" в грузовом отсеке автомобиля была обнаружена продукция с номерами партий и датами выработки (10 и 11 мая), которые не были заявлены в удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов.
БелаПАН.
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Минск, 29 мая. В пункте принятия уведомлений "Красный Камень" управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запретило ввоз готовых мясных...
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