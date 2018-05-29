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В первом квартале 2018 года товарооборот Беларуси с Калужской областью России увеличился почти на 43%

29.05.2018 18:00 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 29 мая. В 2017 году товарооборот Беларуси с Калужской областью России достиг 494,7 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 35,4%. В январе—марте текущего года он вырос на 42,6% к аналогичному периоду 2017 года и составил 131,3 млн долларов, сообщил на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Калужской области сопредседатель рабочей группы, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

По его словам, в прошлом году был утвержден план по реализации двустороннего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2018—2020 годы. "По большинству мероприятий плана задействованы региональные власти, организации "Белнефтехима", Минстройархитектуры, Минтранса, "Беллегпрома", "Белгоспищепрома" и Минпрома, которые готовы активизировать сотрудничество с российскими коллегами в области сельскохозяйственного машиностроения, продовольствия, технологического оборудования и строительства жилья", — цитирует Шумилина пресс-служба ГКНТ.

Он также отметил, что совместная реализация второго этапа стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года "Человек — центр инвестиций" "придаст мощный импульс для расширения взаимовыгодного сотрудничества". Речь идет о кластере жизнеобеспечения и развитии среды. "То есть это и жилищное строительство, и создание комплексной торговой и сервисной инфраструктуры, и, соответственно, создание новых рабочих мест", — пояснил председатель ГКНТ.

В свою очередь первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов заявил, что Беларусь "обладает значительным промышленным потенциалом, и кооперационные связи необходимо развивать и углублять". В качестве перспективных направлений сотрудничества он назвал совместные проекты в области промышленности, строительства, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и водоочистки.

Визит делегации Калужской области в Минск продлится до 30 мая. Его программой предусмотрены ряд мероприятий, в том числе посещение министерств и участие в работе Белорусского промышленного форума.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 мая. В 2017 году товарооборот Беларуси с Калужской областью России достиг 494,7 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 35,4%. В январе—марте...
 
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