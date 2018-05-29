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Россельхознадзор ограничил поставки в РФ продукции Пружанского молочного комбината

30.05.2018 08:37 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 30 мая. Об "очередных мерах в отношении недобросовестных белорусских предприятий — поставщиков животноводческой продукции" сообщил Россельхознадзор.

В связи с повторным выявлением натамицина в сыре, произведенного ООО "Пружанский молочный комбинат", 31 мая вводятся "временные ограничения на поставки продукции с указанного предприятия на территорию России".

Кроме того, режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении продукции, вырабатываемой белорусским предприятием ООО "Покет-Пак", в связи с выявлением натамицина в белково-жировом концентрате, поставляемом на территорию России.

Натамицин — противогрибковый препарат (антимикотик). Используется для лечения и профилактики неинвазивного кандидоза кишечника, инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных Candida или другими чувствительными дрожжевыми, дрожжеподобными грибами или дерматофитами (баланопоститы, отомикозы). Также используется в качестве консерванта в пищевой промышленности как пищевая добавка E235.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 мая. Об "очередных мерах в отношении недобросовестных белорусских предприятий — поставщиков животноводческой продукции" сообщил...
 
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