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Нарушена работа баз данных таможенного оформления во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью

30.05.2018 08:25 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 30 мая. Белорусское погранведомство сообщает, что по информации литовской стороны, в связи со сбоем программного обеспечения нарушена работа баз данных таможенного оформления во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью.

В связи с этим литовская сторона прекратила оформление грузового транспорта. Учитывая данный фактор, возможно образование очередей автопоездов на данном направлении.

Государственный пограничный комитет Беларуси рекомендует перевозчикам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

О возобновлении оформления грузового транспорта литовской таможенной службой будет сообщено дополнительно.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 мая. Белорусское погранведомство сообщает, что по информации литовской стороны, в связи со сбоем программного обеспечения нарушена работа баз данных...
 
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