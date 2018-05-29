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Нарушена работа баз данных таможенного оформления во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью
30.05.2018 08:25 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 30 мая. Белорусское погранведомство сообщает, что по информации литовской стороны, в связи со сбоем программного обеспечения нарушена работа баз данных таможенного оформления во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью.
В связи с этим литовская сторона прекратила оформление грузового транспорта. Учитывая данный фактор, возможно образование очередей автопоездов на данном направлении.
Государственный пограничный комитет Беларуси рекомендует перевозчикам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.
О возобновлении оформления грузового транспорта литовской таможенной службой будет сообщено дополнительно.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Нарушена работа баз данных таможенного оформления во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью
Минск, 30 мая. Белорусское погранведомство сообщает, что по информации литовской стороны, в связи со сбоем программного обеспечения нарушена работа баз данных...
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