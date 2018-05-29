КГБ задержал помощника президента

Помощника президента Беларуси — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко задержали с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 000 долларов США. Об этом сообщает пресс-служба КГБ.



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«В поле зрения оперативных подразделений Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. С санкции главы государства проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках», — рассказали в ведомстве.

В отношении Ровнейко КГБ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 430 УК Беларуси, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ и дает признательные показания.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление всех фактов и участников противоправной деятельности.