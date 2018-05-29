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Вместе с главным контролером по строительству из Госстандарта будут судить его жену
30.05.2018 11:40 — Новости Экономики | Tut.by
В суд направлено уголовное дело на бывшего главу Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта Сергея Бобко. Вместе с ним на скамье окажутся его супруга и знакомый,
Как ранее сообщало следствие, фигурант при пособничестве супруги и знакомого получал от представителей организаций взятки. А взамен
За эти услуги, согласно обвинению, в августе 2013-го директор принял от коммерческой организации взятку в размере 15 тысяч долларов. Через полтора года еще 20 тысяч долларов и другие материальные ценности на 30 тысяч рублей.
А летом 2017-го получил от заместителя гендиректора одного из унитарных предприятий оплаченный туристический тур на всю семью за почти 5 тысяч рублей.
Действия мужчины квалифицированы как получение взятки, ему грозит от 5 до 15 лет с конфискацией имущества. Его супругу будут судить за пособничество, санкция статьи такая же.
Третьего фигуранта, который приходится контролеру знакомым, обвиняют в пособничестве при получении и подстрекательстве к даче взятки, а также покушении на мошенничество.
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Женщине грозит то же наказание, что и супругу - от 5 до 15 лет лишения свободы.
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