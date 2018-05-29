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Замминистра экономики обсудил с британскими депутатами сотрудничество в деревообработке и ИТ-сектор

30.05.2018 11:41 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 30 мая. Первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой 29 мая встретился с делегацией парламента Великобритании во главе с руководителем межпартийной группы по Беларуси Джоном Виттингдэйлом.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, Крутой рассказал об актуальном состоянии и перспективах социально-экономического развития Беларуси. "В ходе встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Беларусью и Великобританией, а также потенциальные направления для расширения двустороннего взаимодействия — деревообработка, устойчивое развитие, финансовая сфера, а также ИТ-cектор", — отметили в министерстве.

Делегация парламента Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии находится в Беларуси с 28 мая. В рамках визита состоялась ее встреча с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Ожидается, что 31 мая британские парламентарии встретятся с оппозиционными политиками.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 мая. Первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой 29 мая встретился с делегацией парламента Великобритании во главе с руководителем межпартийной...
 
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