|
Замминистра экономики обсудил с британскими депутатами сотрудничество в деревообработке и ИТ-сектор
30.05.2018 11:41 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 30 мая. Первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой 29 мая встретился с делегацией парламента Великобритании во главе с руководителем межпартийной группы по Беларуси Джоном Виттингдэйлом.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, Крутой рассказал об актуальном состоянии и перспективах социально-экономического развития Беларуси. "В ходе встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Беларусью и Великобританией, а также потенциальные направления для расширения двустороннего взаимодействия — деревообработка, устойчивое развитие, финансовая сфера, а также ИТ-cектор", — отметили в министерстве.
Делегация парламента Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии находится в Беларуси с 28 мая. В рамках визита состоялась ее встреча с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Ожидается, что 31 мая британские парламентарии встретятся с оппозиционными политиками.
Алексей Александров, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 30 мая. Первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой 29 мая встретился с делегацией парламента Великобритании во главе с руководителем межпартийной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)