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Промышленность в Беларуси вышла из рецессии - Семашко

30.05.2018 12:09 — Новости Экономики | БелТА  
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Промышленность в Беларуси вышла из рецессии - Семашко
Фото из архива

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промышленность в Беларуси вышла из рецессии. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко сегодня на пленарном заседании "Беларусь - место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики" в рамках Белорусского промышленного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Могу с уверенностью констатировать, что промышленность вышла из рецессии и набрала устойчивые показатели роста. Темп роста промышленного производства в прошлом году составил 106,1%, в этом году за четыре месяца - 108,8%. Надеемся, что нынешний год завершим с таким же темпом", - сказал Владимир Семашко.

Существенный вклад в развитие промышленного комплекса, по его словам, оказывают модернизированные отрасли обрабатывающей промышленности: автомобилестроение, металлургия, нефтехимия, деревообработка, легкая промышленность. "Успешно осваивается производство легковых автомобилей. Мы в начале пути, но первые шаги позволяют с оптимизмом оценивать потенциал легкового автомобилестроения. Первые поставки продемонстрировали большой интерес со стороны стран ЕС. Большое будущее имеет развитие электротранспорта", - отметил вице-премьер.

Владимир Семашко обратил внимание, что на собственной сырьевой базе динамично развиваются предприятия деревообработки. "Только по этой отрасли можно отметить успешную стратегию государства по обновлению производств. Сумма экспорта лесного комплекса с 2007 года, то есть с начала модернизации, выросла в 1,9 раза", - сказал он.

"Будущее промышленности, на мой взгляд, будет основываться на внедрении прогрессивных технологий, освоении и выпуске новой конкурентоспособной продукции. Для этого все условия созданы", - резюмировал вице-премьер.

Белорусский промышленный форум проходит по 1 июня в минском Футбольном манеже. В программе значатся более 50 мероприятий. Центральное место занимает XXI Международная специализированная выставка "ТехИнноПром", где тема четвертой промышленной революции (Industry 4.0) придает экспозиции особое звучание. В деловой программе "ТехИнноПром" 23 специализированных мероприятия. Масштабными и содержательными запланированы международный симпозиум "Технологии. Оборудование. Качество", международный научно-практический симпозиум "Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промышленность в Беларуси вышла из рецессии. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко сегодня на пленарном...
 
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