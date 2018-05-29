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В ПАСЕ осудили два смертных приговора, приведенных в исполнение в Беларуси в середине мая

30.05.2018 12:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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На заседании ПАСЕ в Страсбурге осудили два смертных приговора, приведенных в исполнение в Беларуси в середине мая. Об этом говорится в совместном заявлении генерального докладчика ПАСЕ об отмене смертной казни Ива Крачтена и бывшего докладчика ПАСЕ по ситуации в Беларуси Андреа Ригони.


Фото: Reuters

«Секретность, связанная с исполнением смертной казни в Беларуси, является особенно тревожной особенностью. Информация скрывается как от публики, так и от членов семьи. Рабочая группа по отмене смертной казни в Национальном Собрании Беларуси должна безотлагательно рассмотреть этот вопрос и перейти к мораторию на казни без дальнейших проволочек», — говорится в заявлении докладчиков.

В ПАСЕ также добавили, что смертная казнь является жестоким и бесчеловечным наказанием, которое уже не приемлемо в Европе.

«Мы вновь должны твердо выступать против любого смертного приговора, вынесенного белорусскими судами, и любых казней, совершенных в этой стране», — заключили докладчики.

Напомним, 29 мая во время рассмотрения в Верховном суде апелляции Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко, которые получили смертный приговор за убийство трех человек, стало известно об исполнении приговора в отношении двух других смертников: 33-летнего Алексея Михалени и 31-летнего Виктора Летова.

Совет Европы призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к его окончательной ликвидации.

«Сообщение о еще двух казнях в Беларуси в этом месяце носят тревожный характер. В Европе смертной казни нет места», — заявили в Совете Европы.

 
 
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В ПАСЕ выступили против любого смертного приговора, вынесенного белорусскими судами, и любых казней, совершенных в стране.
 
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