|
В ПАСЕ осудили два смертных приговора, приведенных в исполнение в Беларуси в середине мая
30.05.2018 12:57 — Новости Экономики | Tut.by
На заседании ПАСЕ в Страсбурге осудили два смертных приговора, приведенных в исполнение в Беларуси в середине мая. Об этом говорится в совместном
«Секретность, связанная с исполнением смертной казни в Беларуси, является особенно тревожной особенностью. Информация скрывается как от публики, так и от членов семьи. Рабочая группа по отмене смертной казни в Национальном Собрании Беларуси должна безотлагательно рассмотреть этот вопрос и перейти к мораторию на казни без дальнейших проволочек», — говорится в заявлении докладчиков.
В ПАСЕ также добавили, что смертная казнь является жестоким и бесчеловечным наказанием, которое уже не приемлемо в Европе.
«Мы вновь должны твердо выступать против любого смертного приговора, вынесенного белорусскими судами, и любых казней, совершенных в этой стране», — заключили докладчики.
Напомним, 29 мая во время рассмотрения в Верховном суде апелляции Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко, которые получили смертный приговор за убийство трех человек,
Совет Европы
«Сообщение о еще двух казнях в Беларуси в этом месяце носят тревожный характер. В Европе смертной казни нет места», — заявили в Совете Европы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ПАСЕ выступили против любого смертного приговора, вынесенного белорусскими судами, и любых казней, совершенных в стране.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)