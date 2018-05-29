|
Иди и работай. В 8% сельхозпредприятий Минщины нет руководителей
30.05.2018 15:28 — Новости Экономики | Tut.by
В 25 из 312 сельхозорганизаций Минской области нет руководителей. В том числе 7 вакансий открыты в филиалах промпредприятий,
Директоров нет в 8% хозяйств региона. Это не катастрофа, но восполнить пробелы нужно и можно, уверены в облсельхозпроде. Так, в настоящее время для назначения на должность подобраны восемь кандидатов. При их согласовании учитываются опыт работы и деловые качества.
Подбирают людей как из кадрового резерва в пределах области, так и из других регионов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это не катастрофа, но восполнить пробелы нужно и можно, уверены в облсельхозпроде.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)