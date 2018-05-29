Иди и работай. В 8% сельхозпредприятий Минщины нет руководителей

В 25 из 312 сельхозорганизаций Минской области нет руководителей. В том числе 7 вакансий открыты в филиалах промпредприятий, сообщили МЛЫН.BY в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома.

Директоров нет в 8% хозяйств региона. Это не катастрофа, но восполнить пробелы нужно и можно, уверены в облсельхозпроде. Так, в настоящее время для назначения на должность подобраны восемь кандидатов. При их согласовании учитываются опыт работы и деловые качества.

Подбирают людей как из кадрового резерва в пределах области, так и из других регионов.